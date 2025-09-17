MÁS DE MIL PERSONAS BENEFICIADAS CON PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL DEL CANTO

151 metros lineales de calzada se pavimentaron en calle General del Canto, entre Naturalista Charles Darwin y avenida Circunvalación en el sector poniente de Punta Arenas, en el marco del Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, recuperación de un tramo que mejora ostensiblemente la calidad de vida de más de mil personas que circulan a diario por el sector.

Tal como lo confirmaron vecinas de Jardín de la Patagonia 5 y de Villa La Foresta: “Estamos super contentos con esta obra, porque nuestras casas fueron entregadas en 2015 y haber estado con ripio durante 10 años fue bien complicado, pasaban los camiones, nos llegaban piedras, circulaban a alta velocidad, no había tranquilidad”, manifestó Yéssica Solar. A su vez, Camila Soto de Villa La Foresta señaló que, “siempre tuvimos miedo por accidentes, porque subían y bajaban vehículos por la calzada que estaba pavimentada, por suerte nunca hubo nada que lamentar, pero ahora esto va a quedar expedito para todos los vecinos, así que todo es beneficioso, porque el estado era pésimo, mucho hoyo, mucha tierra”.

El seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Arturo Zúñiga Trujillo explicó que “los trabajos, de construcción de la calzada de ocho metros de ancho y 151 metros de largo, comenzaron a principios de julio y tuvieron una duración de 70 días aproximadamente, en este Programa que convergen los vecinos, el Municipio y nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo en ejecutar las obras de pavimentos que son necesarias. Además de las calzadas, la obra contempló instalación de soleras y confección de accesos vehiculares en las propiedades del tramo”.

A su vez, el Director (s) de Serviu y jefe del Departamento Técnico, Carlos Rios Torres indicó que “a través del Programa de Pavimentos Participativos se están pavimentando más de 10 kilómetros de aceras y calzadas en Punta Arenas, Primavera, Cabo de Hornos y en las próximas semanas también se iniciará la construcción de aceras en Villa Cameron de la comuna de Timaukel. En específico en Punta Arenas, actualmente la empresa a cargo del contrato, Salfa, ejecuta obras en calle Arauco en el sector del Rio de la Mano, en la calle Tres Morros que está atrás del Humedal Tres Puentes, se construyen muros de contención en calle Marchant en el Barrio Sur y durante el fin de semana pasado, se hormigonó el tramo del bandejón central de avenida España de la calle Enrique Wegmann”.

En este Llamado 33 se invierten más de 11 mil millones de pesos para la pavimentación de 46 tramos de aceras o calzadas, obras que presentan un 58% de avance y que deben estar concluidas en mayo de 2026.

