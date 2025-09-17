"BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE" CONMEMORA 69 AÑOS: ACTO ECUMÉNICO EL 26 Y FIESTA COMUNITARIA EL 28 DE SEPTIEMBRE

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de la Junta de Vecinos N°22 Mateo de Toro y Zambrano y del Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre, Luisa Quezada, entregó detalles de las actividades programadas en el marco del aniversario número 69 del tradicional sector de Punta Arenas.

El barrio, que data de 1956, conmemorará su aniversario con un acto ecuménico en la Parroquia de Fátima el próximo 26 de septiembre a las 20:00 horas, instancia que busca reunir a la comunidad en torno a la reflexión y la fe.

Asimismo, el 28 de septiembre se desarrollará el esperado “Cuecazo del Barrio 18 de Septiembre”, una celebración popular que tendrá lugar en Martínez de Aldunate, frente a la Compañía de Bomberos, a partir de las 15:00 horas.

Durante la entrevista, Quezada destacó la importancia histórica y social de este sector de la ciudad, subrayando que “nacimos como población, ahora somos barrio y vamos a ser comuna”, reflejando el espíritu de crecimiento y organización que caracteriza a sus habitantes.





