17 de septiembre de 2025
MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA
La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.
Con más de 190 puestos y actividades familiares, la tradicional Fiesta Criolla del Parque María Behety se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre, en el sector bajo del recinto. El horario será de 14:00 a 21:00 horas de jueves a sábado y hasta las 20:00 el domingo, en un espacio peatonal donde estará prohibido el consumo y venta de alcohol.
El alcalde Claudio Radonich invitó a la comunidad a participar con responsabilidad. "Queremos que este sea un lindo momento para toda la familia. Tendremos ambulancia, seguridad, limpieza extra y un abanico de opciones gastronómicas y de entretención. Pero también recordamos que, aunque sea un feriado irrenunciable, la Municipalidad no se detiene: nuestros equipos estarán trabajando en diferentes frentes durante todo el fin de semana", señaló la autoridad local.
En este mismo sentido, Ricardo Barría, director de Rentas y Patentes, informó que la muestra contará con 88 puestos de kermés y juegos, 53 de comida, 22 food trucks, además de artesanías, golosinas y juegos inflables. "Habrá opciones para todos los gustos, con orden y seguridad", comentó el funcionario municipal.
Los servicios municipales también funcionarán de manera continua. El Cementerio Municipal Sara Braun atenderá de 8:00 a 19:00 horas, con oficinas abiertas en horario habitual. En salud, el SAR Dr. Juan Damianovic operará 24 horas, mientras que los SAPU de los CESFAM 18 de Septiembre, Carlos Ibáñez y Mateo Bencur atenderán entre 10:00 y 19:30 horas. En tanto, la atención dental de urgencia estará disponible de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Comunal Norte.
La Seguridad Pública Municipal contará con cuatro patrullas, una de ellas mixta junto a Carabineros, y presencia permanente en el parque. "Nuestro llamado es al autocuidado y a la conducción responsable", indicó su director, Carlos Sanhueza.
La Dirección de Tránsito dispondrá de funcionarios atentos 24/7 a emergencias, especialmente por daños en semáforos o elementos viales, mientras que el alumbrado público recibirá reportes a través del 800 800 134. Operaciones Municipales mantendrá cuadrillas disponibles para contingencias, y Gestión de Riesgo de Desastres trabajará en coordinación con CONAF ante posibles eventualidades.
El administrador del cementerio municipal, César Gallardo, destacó que los funerales y atenciones esenciales se realizarán con normalidad. Por su parte, Sonia Vargas, directora de Gestión de Riesgo de Desastres, aseguró que "todo el apoyo logístico y preventivo está dispuesto para garantizar un desarrollo seguro de estas celebraciones".
Finalmente, el alcalde Radonich agradeció a los equipos municipales por su compromiso. "El personal de todas las unidades estará activo durante estos feriados, porque queremos que los vecinos disfruten, pero también que sepan que la Municipalidad está presente las 24 horas", concluyó el jefe comunal.
