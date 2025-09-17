MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

​Con más de 190 puestos y actividades familiares, la tradicional Fiesta Criolla del Parque María Behety se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre, en el sector bajo del recinto. El horario será de 14:00 a 21:00 horas de jueves a sábado y hasta las 20:00 el domingo, en un espacio peatonal donde estará prohibido el consumo y venta de alcohol.



El alcalde Claudio Radonich invitó a la comunidad a participar con responsabilidad. "Queremos que este sea un lindo momento para toda la familia. Tendremos ambulancia, seguridad, limpieza extra y un abanico de opciones gastronómicas y de entretención. Pero también recordamos que, aunque sea un feriado irrenunciable, la Municipalidad no se detiene: nuestros equipos estarán trabajando en diferentes frentes durante todo el fin de semana", señaló la autoridad local.

En este mismo sentido, Ricardo Barría, director de Rentas y Patentes, informó que la muestra contará con 88 puestos de kermés y juegos, 53 de comida, 22 food trucks, además de artesanías, golosinas y juegos inflables. "Habrá opciones para todos los gustos, con orden y seguridad", comentó el funcionario municipal.

Los servicios municipales también funcionarán de manera continua. El Cementerio Municipal Sara Braun atenderá de 8:00 a 19:00 horas, con oficinas abiertas en horario habitual. En salud, el SAR Dr. Juan Damianovic operará 24 horas, mientras que los SAPU de los CESFAM 18 de Septiembre, Carlos Ibáñez y Mateo Bencur atenderán entre 10:00 y 19:30 horas. En tanto, la atención dental de urgencia estará disponible de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Comunal Norte.

La Seguridad Pública Municipal contará con cuatro patrullas, una de ellas mixta junto a Carabineros, y presencia permanente en el parque. "Nuestro llamado es al autocuidado y a la conducción responsable", indicó su director, Carlos Sanhueza.

La Dirección de Tránsito dispondrá de funcionarios atentos 24/7 a emergencias, especialmente por daños en semáforos o elementos viales, mientras que el alumbrado público recibirá reportes a través del 800 800 134. Operaciones Municipales mantendrá cuadrillas disponibles para contingencias, y Gestión de Riesgo de Desastres trabajará en coordinación con CONAF ante posibles eventualidades.

El administrador del cementerio municipal, César Gallardo, destacó que los funerales y atenciones esenciales se realizarán con normalidad. Por su parte, Sonia Vargas, directora de Gestión de Riesgo de Desastres, aseguró que "todo el apoyo logístico y preventivo está dispuesto para garantizar un desarrollo seguro de estas celebraciones".