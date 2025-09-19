Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de septiembre de 2025

AUTORIDADES ENTREGAN RECOMENDACIONES SOBRE EL CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN FIESTAS PATRIAS

Entre ellas se incluye prestar atención a la alimentación -con énfasis en los alimentos prohibidos para los animales. ​

102A5466

En el marco del inicio de las celebraciones de fiestas patrias, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales, se trasladaron al Parque Bernardo Leighton en Estación Central, administrado por ParqueMet, para participar de una actividad para entregar recomendaciones a las familias para el cuidado de los animales de compañía en el marco de estas fiestas. La instancia reunió a vecinos y vecinas del sector, quienes pudieron instalar el microchip a sus mascotas y acceder a servicios de vacunación.

"Vamos a celebrar y celebrar implica actuar con responsabilidad, también con las mascotas. Por eso tenemos que tomar cuidados especiales en materia de alimentación, viajes y salidas", enfatizó el ministro Elizalde en la actividad.

Dentro de los cuidados más importantes se encuentra la alimentación, ya que los animales no deben consumir los mismos alimentos que los humanos, como empanadas, choripanes, anticuchos, alcohol o dulces, ya que pueden provocar vómitos, diarrea o incluso intoxicaciones. Asimismo, se recomienda evitar huesos de pollo, pues representan un riesgo para su salud. Entre los alimentos prohibidos para las mascotas destacan los embutidos, la cebolla, las uvas, el chocolate, el alcohol, las nueces, el ajo, la palta, la sal, los huesos y espinas, el pescado crudo, el azúcar, el café, entre otros.

También se sugiere evitar llevar a la mascota a fondas, ramadas, conciertos o cualquier otro tipo de actividad masiva. En caso de no tener otra alternativa, se recomienda llevarlo con medio de sujeción seguro, como una correa, arnés y/o bolso de transporte, además de considerar la supervisión permanente junto con algún medio de identificación de la mascota.

Otro punto a considerar son los ruidos y el estrés, ya que perros y gatos tienen un aparato de audición muy sensible, por lo que se recomienda no exponerlos a ruidos fuertes y a música a alto volumen. De hacerlo, podría producir reacciones que pongan en riesgo su integridad física.

Por último, si se debe viajar, la recomendación es llevar siempre a la mascota de manera segura, ya sea en un canil o con un arnés y correa que funcionen como cinturón de seguridad. Nunca debe dejarse dentro del automóvil con las ventanas cerradas, ya que podría sufrir un golpe de calor. Además, es importante realizar paradas durante el trayecto para que el animal pueda ir al baño, hidratarse, comer y moverse. También se sugiere llevar juguetes, platos, alimento y, en caso de ser necesario, ropa de abrigo. 


Proceso participativo actualización reglamento ''Ley Cholito''

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entre julio y agosto de este año, llevó a cabo un proceso participativo para la actualización del reglamento de la Ley 21.020, conocida como "Ley Cholito". La iniciativa incluyó la realización de mesas de trabajo de las instituciones involucradas en esta temática, diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, encuestas para públicos focalizados con conocimiento en la materia y una consulta ciudadana virtual abierta a todo público, denominada "Tu opinión los protege".

Más de 35 mil personas participaron en este proceso participativo para la actualización del reglamento, donde 33.815 contestaron la consulta ciudadana virtual y 1.290 personas fueron parte de los 22 diálogos realizados en el país.

"Se va a dar un salto en el marco regulatorio para hacer más eficiente y efectiva la 'Ley Cholito'. Reiteramos la importancia de denunciar siempre las conductas de maltrato animal o que no impliquen una tenencia responsable. Es muy importante fomentar la conciencia de tenencia responsable. Esta ley, sin lugar a dudas, representa un marco regulatorio que antes no existía y da cuenta de un cambio cultural positivo para actuar con responsabilidad y cuidando siempre a nuestras mascotas. Es un compromiso que tenemos como país", sostuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

"Tuvimos una participación muy activa; es uno de los procesos participativos más grandes que se han hecho durante el último tiempo. Todos los resultados obtenidos serán incorporados, junto con otras materias surgidas durante el proceso, en la propuesta que esperamos ingresar a la Contraloría General de la

 República durante el último trimestre de este año, de modo que a fines de 2025 contemos con un reglamento actualizado a las necesidades de hoy", destacó la subsecretaria Francisca Perales.


Por su parte, el alcalde Felipe Muñoz afirmó que "como municipio el cuidado de las mascotas es parte fundamental de nuestra gestión. Cada uno de estos años hemos realizado hitos que son bastante importantes, como nuestra oficina de protección animales que inauguramos, la veterinaria móvil, y hoy contar hoy con el apoyo de la Subdere de verdad que es un aporte muy significativo para poder apoyar a los vecinos y vecinas".


wezk_VZBbojo

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA EQUILIBRAR LA DIETA DURANTE FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


FIESTA CRIOLLA (3)
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-09-18 at 19

SEREMI DE LA MUJER Y SEGURIDAD PÚBLICA REFUERZAN MENSAJE DE PREVENCIÓN EN KERMESSES DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
102A5466

AUTORIDADES ENTREGAN RECOMENDACIONES SOBRE EL CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
portadaweb8d8bd17d2a904cf58811e31f63520e5b

ÍNDICE DE INVENTARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AUMENTÓ 3,2% EN JULIO DE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
S_Cofre

PREPÁRATE PARA EL ULTRA PAINE 2025: CONSEJOS DE DEPORTISTAS PARA LA CARRERA EN LA PATAGONIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250