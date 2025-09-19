AUTORIDADES ENTREGAN RECOMENDACIONES SOBRE EL CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN FIESTAS PATRIAS

En el marco del inicio de las celebraciones de fiestas patrias, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales, se trasladaron al Parque Bernardo Leighton en Estación Central, administrado por ParqueMet, para participar de una actividad para entregar recomendaciones a las familias para el cuidado de los animales de compañía en el marco de estas fiestas. La instancia reunió a vecinos y vecinas del sector, quienes pudieron instalar el microchip a sus mascotas y acceder a servicios de vacunación.



"Vamos a celebrar y celebrar implica actuar con responsabilidad, también con las mascotas. Por eso tenemos que tomar cuidados especiales en materia de alimentación, viajes y salidas", enfatizó el ministro Elizalde en la actividad.





Dentro de los cuidados más importantes se encuentra la alimentación, ya que los animales no deben consumir los mismos alimentos que los humanos, como empanadas, choripanes, anticuchos, alcohol o dulces, ya que pueden provocar vómitos, diarrea o incluso intoxicaciones. Asimismo, se recomienda evitar huesos de pollo, pues representan un riesgo para su salud. Entre los alimentos prohibidos para las mascotas destacan los embutidos, la cebolla, las uvas, el chocolate, el alcohol, las nueces, el ajo, la palta, la sal, los huesos y espinas, el pescado crudo, el azúcar, el café, entre otros.





También se sugiere evitar llevar a la mascota a fondas, ramadas, conciertos o cualquier otro tipo de actividad masiva. En caso de no tener otra alternativa, se recomienda llevarlo con medio de sujeción seguro, como una correa, arnés y/o bolso de transporte, además de considerar la supervisión permanente junto con algún medio de identificación de la mascota.



Otro punto a considerar son los ruidos y el estrés, ya que perros y gatos tienen un aparato de audición muy sensible, por lo que se recomienda no exponerlos a ruidos fuertes y a música a alto volumen. De hacerlo, podría producir reacciones que pongan en riesgo su integridad física.





Por último, si se debe viajar, la recomendación es llevar siempre a la mascota de manera segura, ya sea en un canil o con un arnés y correa que funcionen como cinturón de seguridad. Nunca debe dejarse dentro del automóvil con las ventanas cerradas, ya que podría sufrir un golpe de calor. Además, es importante realizar paradas durante el trayecto para que el animal pueda ir al baño, hidratarse, comer y moverse. También se sugiere llevar juguetes, platos, alimento y, en caso de ser necesario, ropa de abrigo.



Proceso participativo actualización reglamento ''Ley Cholito''



La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entre julio y agosto de este año, llevó a cabo un proceso participativo para la actualización del reglamento de la Ley 21.020, conocida como "Ley Cholito". La iniciativa incluyó la realización de mesas de trabajo de las instituciones involucradas en esta temática, diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, encuestas para públicos focalizados con conocimiento en la materia y una consulta ciudadana virtual abierta a todo público, denominada "Tu opinión los protege".



Más de 35 mil personas participaron en este proceso participativo para la actualización del reglamento, donde 33.815 contestaron la consulta ciudadana virtual y 1.290 personas fueron parte de los 22 diálogos realizados en el país.



"Se va a dar un salto en el marco regulatorio para hacer más eficiente y efectiva la 'Ley Cholito'. Reiteramos la importancia de denunciar siempre las conductas de maltrato animal o que no impliquen una tenencia responsable. Es muy importante fomentar la conciencia de tenencia responsable. Esta ley, sin lugar a dudas, representa un marco regulatorio que antes no existía y da cuenta de un cambio cultural positivo para actuar con responsabilidad y cuidando siempre a nuestras mascotas. Es un compromiso que tenemos como país", sostuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.



"Tuvimos una participación muy activa; es uno de los procesos participativos más grandes que se han hecho durante el último tiempo. Todos los resultados obtenidos serán incorporados, junto con otras materias surgidas durante el proceso, en la propuesta que esperamos ingresar a la Contraloría General de la

República durante el último trimestre de este año, de modo que a fines de 2025 contemos con un reglamento actualizado a las necesidades de hoy", destacó la subsecretaria Francisca Perales.



Por su parte, el alcalde Felipe Muñoz afirmó que "como municipio el cuidado de las mascotas es parte fundamental de nuestra gestión. Cada uno de estos años hemos realizado hitos que son bastante importantes, como nuestra oficina de protección animales que inauguramos, la veterinaria móvil, y hoy contar hoy con el apoyo de la Subdere de verdad que es un aporte muy significativo para poder apoyar a los vecinos y vecinas".

​

