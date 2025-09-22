Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

CROSUR DIO INICIO A LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS CON SU FOODTRUCK DIECIOCHERO

Comunicado de prensa.

FOODTRUCK 1

Con gran entusiasmo, CROSUR comenzó a celebrar las Fiestas Patrias junto a sus clientes, quienes disfrutaron de una entretenida y sabrosa actividad dieciochera.


El pasado viernes 12 de septiembre en CROSUR Tres Puentes y el sábado 13 de septiembre en CROSUR Zona Franca; los clientes que realizaron compras pudieron deleitarse con deliciosos anticuchos, choripanes y mote con huesillo, todo en un ambiente familiar y festivo que marcó el inicio de las celebraciones del mes de la patria.


Con esta iniciativa, CROSUR reafirma su compromiso con entregar experiencias cercanas y memorables a quienes nos eligen día a día, compartiendo junto a ellos estas fechas tan especiales.



DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

CENTRO DE REINSERCIÓN JUVENIL RECIBE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL CLUB DEPORTIVO "TITANES"

MÁS DE 40 MIL PERSONAS VISITARON EL PARQUE MARÍA BEHETY DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

bda61d81-83de-42d5-b2bd-3b61ca16ac87-large-standard-q100

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
