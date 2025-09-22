CROSUR DIO INICIO A LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS CON SU FOODTRUCK DIECIOCHERO

Con gran entusiasmo, CROSUR comenzó a celebrar las Fiestas Patrias junto a sus clientes, quienes disfrutaron de una entretenida y sabrosa actividad dieciochera.





El pasado viernes 12 de septiembre en CROSUR Tres Puentes y el sábado 13 de septiembre en CROSUR Zona Franca; los clientes que realizaron compras pudieron deleitarse con deliciosos anticuchos, choripanes y mote con huesillo, todo en un ambiente familiar y festivo que marcó el inicio de las celebraciones del mes de la patria.





Con esta iniciativa, CROSUR reafirma su compromiso con entregar experiencias cercanas y memorables a quienes nos eligen día a día, compartiendo junto a ellos estas fechas tan especiales.





​

