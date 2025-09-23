EL EJÉRCITO DE CHILE DESPLEGÓ LOS PIRAÑA 6X6, STORM, HUMVEE Y OUTLANDER 650 EN LA PARADA MILITAR DE PUNTA ARENAS

La V División del Ejército de Chile presentó en la tradicional Parada Militar que se desarrolla cada 18 de septiembre en la plaza Muñoz Gamero de la ciudad de Punta Arenas los carros Mowag Famae Piraña 6x6, vehículos antiblindaje Ail Storm M240 con cañón sin retroceso M-40A1 de 106 mm, vehículos Humvee con equipos de comunicaciones y versión de reconocimiento y cuatrimotos Can Am Outlander 650.

Este tradicional desfile militar, que se realizó en otras capitales regionales como Arica y cuya ceremonia principal se desarrolló en Santiago, el 19 de septiembre, fue presidido por el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz, acompañado por el gobernador regional de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies, y el comandante en jefe de la V División de Ejército, general de brigada Ricardo Merino.

La actividad comenzó con la revista del delegado presidencial a la unidad de formación y luego el general Merino efectuó un discurso en el que destacó la importancia de esta fecha para la institución.

Posteriormente, se impusó la medalla 18 de Septiembre a soldados conscriptos en mérito a sus destacadas virtudes militares demostradas durante el cumplimiento de su Servicio Militar, y condecoraciones a un oficial y a cinco suboficiales que cumplieron 30 años de servicio en la institución.

Desfile terrestre

La Parada Militar 2025 de Punta Arenas contó con efectivos del Ejército, un Destacamento de Honor de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, una dotación en representación de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile y una unidad de formación de Carabineros de Chile integrada por una sección femenina, una sección del Grupo de Formación Carabineros Punta Arenas, una sección del GOPE, una sección de Montaña y Frontera y una sección de Control y Orden Público de Punta Arenas.

En cuanto al desfile del Escalón Ejército de Chile, participó personal del Batallón de Infantería Mecanizado N°25 El Roble, Grupo de Artillería N°7 Wood, Grupo de Tanques N°6 Dragones, Compañía de Ingenieros Mecanizada N°11 Tehuelches y Pelotón de Exploración Blindado de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos.

La unidad de formación también estuvo integrada por el Batallón de Infantería Pudeto del Regimiento N°10 Pudeto, una Sección EOD del Batallón de Ingenieros N°5 Punta Arenas, el Regimiento Logístico N°5 Magallanes, Batallón de Telecomunicaciones N°5 Patagonia y el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército.

El desfile del escalón motorizado incluyó una agrupación de tres carros blindados Mowag Piraña 6x6, una sección antiblindaje con cuatro vehículos Ail Storm M240 con cañón sin retroceso M40A1 de 106 mm, dos vehículos Humvee con equipos de telecomunicaciones y una agrupación de dos vehículos de transporte Mercedes-Benz Unimog U4000 4x4 y dos Zetros 1833 4x4.

La Agrupación de Comandos N°5 Lientur cerró la Parada Militar 2025 de Punta Arenas y presentó una agrupación de dos cuatrimotos Can Am Outlander 650 y cuatro vehículos de alta movilidad AM General Humvee configurados para misiones de reconocimiento e infiltración.

Fuente: infodefensa.com

