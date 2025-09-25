AUTORIDADES DESTACAN COMPORTAMIENTO RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD Y BAJAS INCIVILIDADES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN PUERTO WILLIAMS

Destacando el comportamiento responsable de la comunidad, acciones de prevención y difusión, y el bajo número de incivilidades, autoridades de la Provincia Antártica Chilena dieron a conocer el balance tras las recientes Fiestas Patrias 2025 en Puerto Williams.

​



Esta evaluación se enmarcó dentro de la Mesa Policial Provincial, donde participaron autoridades en representación de la Seremi de Seguridad de Magallanes y Antártica Chilena, Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Fiscalía Local de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Policía de Investigaciones, Carabineros y Municipalidad de Cabo de Hornos.

​



En la ocasión, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recalcó que "hacemos un positivo balance de lo ocurrido en el pasado fin de semana largo de Fiestas Patrias. En general, la comunidad de Puerto Williams tuvo un comportamiento ejemplar. Eso se complementó gracias al trabajo coordinado y en terreno con las distintas instituciones, con las cuales realizamos trabajos de prevención, ya sea en el ámbito de fiscalización sanitaria o de alcoholes, así como también en la difusión de recomendaciones frente al consumo de alcohol y otras drogas, y los diferentes canales de denuncia con refuerzo en enfoque de género".

​



En tanto, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, Nemesio Godoy, coincidió con la evaluación de la delegada Calisto. "No se detectaron mayores problemas como delitos o incivilidades de gran orden. Solamente se pudieron percibir algunas relacionadas con la ingesta alcohólica en la vía pública, que en este caso fueron dos infracciones por ese motivo, y dos infracciones también por transitar en estado de ebriedad y una infracción por ley de tránsito. Respecto al resto de incidencias, no tuvimos mayores novedades durante el fin de semana, lo que habla de un excelente comportamiento por parte de las personas, tanto quienes concurrían a la Fiesta de la Chilenidad, como también en otros sectores de libre esparcimiento. Esto se basa principalmente en una constante preocupación que tuvimos conjuntamente con el resto de autoridades, ya sea de la población flotante y también de la población residente de Puerto Williams", detalló.

​



Junto a estos antecedentes, la unidad policial informó que se realizaron 55 controles vehiculares, siete controles de identidad, nueve fiscalizaciones a locales con patentes de alcoholes y seis a locales comerciales.

​



Asimismo, la Capitanía de Puerto de Puerto Williams, detalló que la Policía Marítima controló a 72 personas en embarcaciones, destacando el buen comportamiento en general, sólo registrando a una persona consumiendo alcohol en el borde costero.





A esto se sumaron las labores preventivas y de difusión en los diferentes eventos de Fiestas Patrias, a través de un trabajo en terreno liderado por Carabineros, en compañía de representantes de la mencionada Delegación, Armada, Municipalidad de Cabo de Hornos y Senda.

​



El balance en la Provincia Antártica Chilena coincidió con la positiva evaluación regional, donde no se registraron fallecidos ni incidentes mayores. "Queremos felicitar el comportamiento ciudadano durante este 18 de septiembre, que se celebró mayoritariamente en familia. También destacar el despliegue de nuestras policías en todas las provincias y el trabajo anticipado que se gestó a través de comités policiales provinciales para establecer estrategias de acción", mencionó la seremi de Seguridad, Carla Barrientos.

​

