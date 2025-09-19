Punta Arenas,
19 de septiembre de 2025

SI VIAJAS AL EXTRANJERO EN FIESTAS PATRIAS DECLARA ONLINE Y EVITA DEMORAS

Desde SAG Magallanes llaman a evitar retrasos y sanciones, adelantando trámite de ingreso en línea y declarando todo producto que pueda poner en riesgo el patrimonio silvoagropecuario del país. ​

CCFF IA

De cara al próximo fin de semana de Fiestas Patrias, época en que aumenta el movimiento hacia y desde el extranjero, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes llama a quienes salgan del país a completar con anticipación la Declaración Jurada Conjunta SAG-Aduanas, declarando siempre los productos de origen animal o vegetal que porten al reingresar a Chile.

Frutas, verduras, legumbres, carnes, miel y semillas son parte de los artículos más interceptados en los controles fronterizos de la región, productos que, sin tener un daño evidente, pueden transportar plagas o enfermedades que afecten gravemente la agricultura y ganadería del país.

En este sentido, el encargado regional de control frontera de SAG Magallanes, Christian von Moltke Cornils, hizo un llamado a quienes viajen al extranjero a evitar multas y retrasos en el ingreso de quienes viajan al extranjero invitándolos a declarar anticipadamente todo producto que contenga o sea de origen animal o vegetal. "Queremos que el retorno a Chile sea rápido y sin contratiempos, por eso la invitación es a informarse con tiempo y a adelantar el llenado de la Declaración Jurada a través de alguno de los canales digitales dispuestos por la institución para facilitar y agilizar el trámite de frontera". 

El trámite se puede realizar a través del formulario digital disponible en www.ingresoachile.cl, el cual puede ser completado hasta 24 horas antes del ingreso a Chile y ser presentado como documento digital sin necesidad de impresión. Igualmente, se puede acceder escaneando los códigos QR disponibles en los puntos de ingreso al país, o mediante el formulario editable ADUANA SAG, disponible en Declaración Jurada Conjunta ADUANA-SAG, el que debe imprimirse y presentarse en papel al llegar al control fronterizo.

Antes de completar la declaración se recomienda leer con atención los productos que deben declararse y rellenar todos los campos del formulario. En cuanto a la comida de uso personal, esta se permite previa declaración e inspección de una/a funcionario/a SAG, y siempre que no contenga vegetales crudos, y la carne sea cocida y sin hueso. Los productos sellados al vacío también deben ser declarados ya que este tipo de envase no garantiza inocuidad sanitaria.

Respecto de artesanías, desde SAG recordaron que deben evitarse aquellas que contengan corteza de árbol, flores, semillas, plumas, cueros o pelajes de animales, que estos representan u potencial riesgo sanitario y podrían ser interceptadas en frontera.


CCFF IA

SI VIAJAS AL EXTRANJERO EN FIESTAS PATRIAS DECLARA ONLINE Y EVITA DEMORAS

MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

munipuq

