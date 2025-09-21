Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

SUSPENDEN ÚLTIMA JORNADA DE LA FIESTA CRIOLLA EN PARQUE MARÍA BEHETY POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

Debido a las condiciones climáticas adversas y pronósticos de vientos que superan los 80 km/h. ​

547201489_1247948684027462_1562292532143139085_n

La Municipalidad de Punta Arenas informa que, debido a las condiciones climáticas adversas y pronósticos de vientos que superan los 80 km/h, se ha decidido suspender la última jornada de la Fiesta Criolla que se realizaría este domingo en el Parque María Behety.

Esta medida busca resguardar la seguridad de las familias, trabajadores y puesteros, ante un riesgo climático que imposibilita continuar con normalidad las actividades programadas.

Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y valoramos la participación de los miles de vecinos y vecinas que disfrutaron de esta celebración durante los días anteriores.


MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS FOMENTA HÁBITOS SUSTENTABLES DESDE LA PRIMERA INFANCIA

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

