21 de septiembre de 2025
SUSPENDEN ÚLTIMA JORNADA DE LA FIESTA CRIOLLA EN PARQUE MARÍA BEHETY POR FUERTES RACHAS DE VIENTO
Debido a las condiciones climáticas adversas y pronósticos de vientos que superan los 80 km/h.
La Municipalidad de Punta Arenas informa que, debido a las condiciones climáticas adversas y pronósticos de vientos que superan los 80 km/h, se ha decidido suspender la última jornada de la Fiesta Criolla que se realizaría este domingo en el Parque María Behety.
Esta medida busca resguardar la seguridad de las familias, trabajadores y puesteros, ante un riesgo climático que imposibilita continuar con normalidad las actividades programadas.
Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y valoramos la participación de los miles de vecinos y vecinas que disfrutaron de esta celebración durante los días anteriores.
