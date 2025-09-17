Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de septiembre de 2025

“EL OTRO PLAN” SE DESPLIEGA EN NATALES PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN

​El SENDA Previene, ejecutado por la Municipalidad de Natales, impulsó la campaña junto a autoridades comunales y regionales, promoviendo el autocuidado, el consumo responsable y la no venta de alcohol a menores de edad.

sendamagallanesfiestas

​En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el equipo de SENDA Previene Natales, ejecutado por la Municipalidad de la capital de última esperanza, ha llevado adelante la campaña de sensibilización “El Otro Plan”, una iniciativa que busca reforzar el autocuidado, la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y la importancia de contar siempre con alternativas seguras al momento de celebrar.

 
La campaña “El Otro Plan” entrega mensajes clave a la comunidad, como planificar con anticipación la forma de regresar a casa, designar un conductor o conductora responsable, optar por medios de transporte seguro, cuidar a las y los amigos, y evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años.

 
Durante la jornada, el equipo junto a carabineros conversó con locatarios de la comuna para reforzar el compromiso con la no venta de alcohol a menores de edad, recordando que la prevención también es importante desde la responsabilidad de quienes comercializan bebidas alcohólicas.

 
En otra de la iniciativas desarrollada en pleno centro de Natales, contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, quien acompañó la labor de difusión y sensibilización del equipo SENDA Previene.

 Asimismo, participaron la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde y la representante de la Seremi de Salud Magallanes, enfermera Karol Barría, quienes entregaron a la comunidad información clave sobre autocuidado y prevención durante estas fechas festivas.

 
La coordinadora de SENDA Previene Natales, Johanna Neuman, destacó la importancia de la iniciativa señalando: “Queremos que estas Fiestas Patrias se vivan con alegría, pero también con responsabilidad. Invitamos a las familias a conversar sobre prevención y a tener siempre un plan alternativo que priorice la seguridad y el cuidado de todas y todos”.

 
Por su parte, el director regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, agregó: “Con ‘El Otro Plan’ buscamos generar conciencia en la comunidad sobre los riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras drogas, pero también entregar herramientas concretas para disfrutar de manera sana y responsable. El compromiso de locatarios, familias y autoridades es fundamental para avanzar en esta tarea”.

 
Con este despliegue, Natales refuerza su compromiso por unas Fiestas Patrias seguras, poniendo en el centro la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de las familias de la comuna.


empanadasfiestaspatrias

MÁS DE 50 LOCALES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE EMPANADAS ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DURANTE ESTAS FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS Y MEJOR SEGURIDAD: GENDARMERÍA REFUERZA SU LABOR CON CIENTOS DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS GRACIAS AL GOBIERNO REGIONAL Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA

Leer Más

​Se trata del proyecto “Reposición y Adquisición de Equipos de Seguridad Gendarmería de Chile XII Región”, financiado vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de M$660.017.

​Se trata del proyecto “Reposición y Adquisición de Equipos de Seguridad Gendarmería de Chile XII Región”, financiado vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de M$660.017.

goregendarmeria
nuestrospodcast
Magallanes-Pudeto-4-1024x625

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Magallanes-Pudeto-4-1024x625

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pditecnicos1

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
infuencerseeuusenado

PILOTO E INFLUENCER ETHAN GOU SE REÚNE CON SENADORES EN EL CONGRESO TRAS SU SALIDA DESDE LA ANTÁRTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250