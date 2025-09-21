PEDRO DE VALDIVIA NO LA FUNDÓ "DESDE CERO": LA OLVIDADA CIUDAD INCA QUE DIO ORIGEN A SANTIAGO

Siempre se ha dicho que Pedro de Valdivia fundó Santiago de la Nueva Extremadura en 1541 desde cero, y aprovechando las bondades del Valle del Mapocho. No obstante, estudios recientes parecen confirmar que, antes de la llegada del conquistador, existía un asentamiento inca en el lugar.

De acuerdo a la BBC, las conclusiones fueron parte del estudio del arqueólogo Rubén Stehberg y el historiador Gonzalo Sotomayor, publicados en 2012 en el libro Mapocho incaico.

El estudio sostiene que los Incas llegaron hasta la zona central en el 1400, procediendo a construir una serie de redes agrícolas, canales, además de centros de administración y recolección de metales preciosos.

Por lo mismo, se habría creado una especie de centro urbano administrativo en lo que actualmente es Santiago Centro, muy importante para la economía de imperio sudamericano.

Stehberg, en conversación con el citado medio, declara que todo lo anterior fue aprovechado por Pedro de Valdivia, para configurar su primera gran ciudad en Chile.

Santiago, sobre una ciudad inca

“Pedro de Valdivia se apoderó del centro administrativo y ceremonial y de toda la red de chacras agrícolas del Maipo-Mapocho. Otras estructuras indígenas como guacas, adoratorios y pucaraes (fortalezas) fueron destruidas como parte de la política de extirpación de idolatrías”, indicó.

A eso se suma un antecedente ligado al primer edificio grande de Santiago, conocido como ‘Tambo’ (origen inca): “Dado el contexto bélico, de escasez de alimentos, mano de obra, es poco probable que los españoles hayan construido este ‘tambo grande’ (edificios). Además le hubieran puesto un nombre castellano, como Edificio de la Gobernación, o del Cabildo o similar, nunca con el nombre de un edificio incaico”.

Hasta el momento, las pruebas arqueológicas más evidentes datan de los periodos cuando se crearon las primeras líneas del Metro de Santiago, en la década de los 70.

“Empezaron a aparecer vestigios de cementerios antiguos y de vasijas que eran claramente de factura cusqueña”, expuso el historiador Fernando Ulloa.

Asimismo, en 2016 quedó al descubierto otra evidencia, la cual tiene relación con una excavación cercana a la Catedral de Santiago.

“Se encontraron piedras rodadas debajo del cimiento de un muro. Este rasgo es incaico y se encuentra también en Cusco. Fue utilizado para disipar la energía de los terremotos”, detalló el autor del primer estudio.

