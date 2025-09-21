Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

PEDRO DE VALDIVIA NO LA FUNDÓ "DESDE CERO": LA OLVIDADA CIUDAD INCA QUE DIO ORIGEN A SANTIAGO

Existía un asentamiento inca en el lugar. ​

santiago-inca-ciudad-1-750x400

Siempre se ha dicho que Pedro de Valdivia fundó Santiago de la Nueva Extremadura en 1541 desde cero, y aprovechando las bondades del Valle del Mapocho. No obstante, estudios recientes parecen confirmar que, antes de la llegada del conquistador, existía un asentamiento inca en el lugar.

De acuerdo a la BBC, las conclusiones fueron parte del estudio del arqueólogo Rubén Stehberg y el historiador Gonzalo Sotomayor, publicados en 2012 en el libro Mapocho incaico.

El estudio sostiene que los Incas llegaron hasta la zona central en el 1400, procediendo a construir una serie de redes agrícolas, canales, además de centros de administración y recolección de metales preciosos.

Por lo mismo, se habría creado una especie de centro urbano administrativo en lo que actualmente es Santiago Centro, muy importante para la economía de imperio sudamericano.

Stehberg, en conversación con el citado medio, declara que todo lo anterior fue aprovechado por Pedro de Valdivia, para configurar su primera gran ciudad en Chile.

Santiago, sobre una ciudad inca

“Pedro de Valdivia se apoderó del centro administrativo y ceremonial y de toda la red de chacras agrícolas del Maipo-Mapocho. Otras estructuras indígenas como guacas, adoratorios y pucaraes (fortalezas) fueron destruidas como parte de la política de extirpación de idolatrías”, indicó.

A eso se suma un antecedente ligado al primer edificio grande de Santiago, conocido como ‘Tambo’ (origen inca): “Dado el contexto bélico, de escasez de alimentos, mano de obra, es poco probable que los españoles hayan construido este ‘tambo grande’ (edificios). Además le hubieran puesto un nombre castellano, como Edificio de la Gobernación, o del Cabildo o similar, nunca con el nombre de un edificio incaico”.

Hasta el momento, las pruebas arqueológicas más evidentes datan de los periodos cuando se crearon las primeras líneas del Metro de Santiago, en la década de los 70.

“Empezaron a aparecer vestigios de cementerios antiguos y de vasijas que eran claramente de factura cusqueña”, expuso el historiador Fernando Ulloa.

Asimismo, en 2016 quedó al descubierto otra evidencia, la cual tiene relación con una excavación cercana a la Catedral de Santiago.

“Se encontraron piedras rodadas debajo del cimiento de un muro. Este rasgo es incaico y se encuentra también en Cusco. Fue utilizado para disipar la energía de los terremotos”, detalló el autor del primer estudio.

BiobioChile.cl


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGÓ CERCA DE MIL ATENCIONES ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Servicios de salud municipales.


Servicios de salud municipales.


BL 4
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-09-17 at 22

JÓVENES RINDEN PRUEBAS DE CAPACIDAD FÍSICA PARA INGRESAR A CARABINEROS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santiago-inca-ciudad-1-750x400

PEDRO DE VALDIVIA NO LA FUNDÓ "DESDE CERO": LA OLVIDADA CIUDAD INCA QUE DIO ORIGEN A SANTIAGO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
1000110855

CON ÉXITO SE REALIZARON LOS TALLERES DEL PROYECTO "CORAZÓN BARCO: ARTE, COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIO" EN PUERTO WILLIAMS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
alimentosseremisalud

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.