Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

Y AHORA SE VIENE EL ’18 CHICO’: ¿CUÁNDO ES Y CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN?

En los años 30, en la comuna de San Bernardo. ​

Con dos días feriados, jueves 18 y viernes 19, más el presente fin de semana, el país se está despidiendo de las Fiestas Patrias 2025. Aun así, hay que destacar que aún queda un último pie de cueca.

Se trata del conocido ’18 Chico’, que termina de despedir lo que son las celebraciones tradicionales en territorio nacional. ¿El origen? En los años 30, en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

En lo concreto, el ’18 Chico’ se celebra el fin de seguimiento a la semana que coincidió con Fiestas Patrias, es decir, en este caso sería el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Algunos de los eventos son gratuitos, como los organizados por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que anunció “el mejor panorama familiar post 18” con cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de la cultura.

El origen del ’18 Chico’

Cabe precisar que el origen de esta celebración es distinto al de las Fiestas Patrias. El historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro, conversó acerca de dónde proviene esta festividad en el Expreso Bío Bío.

En la instancia, explicó que la creencia más frecuente es que se remonta a los años 30 en la Maestranza San Bernardo, uno de los talleres ferroviarios más importantes del país.

Allí, los trabajadores hicieron una huelga por no recibir sueldo ni aguinaldo para Fiestas Patrias, por lo que, en protesta, decidieron celebrar el “18” la semana siguiente.

Sin embargo, el historiador dijo que la verdadera razón es más antigua y “tiene que ver con esa inefable de necesidad del chileno, que después que tuvo cinco días feriados, quiere otros días más de celebración”.

BiobioChile


21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

