EQUIPOS DE LA SEREMI DE SALUD REFUERZAN FISCALIZACIONES Y ENTREGAN MÁS DE 45 PERMISOS PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY PARA FIESTAS PATRIAS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el encargado de la Unidad de Alimentos de la SEREMI de Salud, Alex Lucero, informó sobre las medidas que se están implementando en Magallanes para resguardar la seguridad alimentaria durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Lucero señaló que este año se han tramitado más de 45 permisos para la instalación de puestos de venta en el Parque María Behety, lugar donde se concentrarán gran parte de las actividades tradicionales. En paralelo, más de 50 locales de elaboración y venta de empanadas están siendo fiscalizados por la autoridad sanitaria, lo que ya ha derivado en 5 sumarios sanitarios en carnicerías y panaderías.

Asimismo, se reforzará la inspección de carnicerías en la región, alcanzando un total de 55 establecimientos, con el fin de garantizar que la carne que se comercialice cumpla con las normativas vigentes. Desde la SEREMI de Salud llamaron a la comunidad a comprar solo en locales autorizados para asegurar unas Fiestas Patrias seguras.



