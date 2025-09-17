Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

EQUIPOS DE LA SEREMI DE SALUD REFUERZAN FISCALIZACIONES Y ENTREGAN MÁS DE 45 PERMISOS PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY PARA FIESTAS PATRIAS

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el encargado de la Unidad de Alimentos de la SEREMI de Salud, Alex Lucero, informó sobre las medidas que se están implementando en Magallanes para resguardar la seguridad alimentaria durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Lucero señaló que este año se han tramitado más de 45 permisos para la instalación de puestos de venta en el Parque María Behety, lugar donde se concentrarán gran parte de las actividades tradicionales. En paralelo, más de 50 locales de elaboración y venta de empanadas están siendo fiscalizados por la autoridad sanitaria, lo que ya ha derivado en 5 sumarios sanitarios en carnicerías y panaderías.

Asimismo, se reforzará la inspección de carnicerías en la región, alcanzando un total de 55 establecimientos, con el fin de garantizar que la carne que se comercialice cumpla con las normativas vigentes. Desde la SEREMI de Salud llamaron a la comunidad a comprar solo en locales autorizados para asegurar unas Fiestas Patrias seguras.


ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN MAGALLANES: AUTORIDADES DE SALUD REFUERZAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN FIESTAS PATRIAS

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

senador Bianchi 16

SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA AUMENTO DE LLAMADAS SPAM Y FRAUDULENTAS QUE AFECTAN A MILLONES DE USUARIOS

KERMESE 2025 1 (8)

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS CON TRADICIONAL KERMESE

vecinosfitzroy

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile