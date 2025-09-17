ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN MAGALLANES: AUTORIDADES DE SALUD REFUERZAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN FIESTAS PATRIAS

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud, a través de la Unidad de Epidemiología, monitorea, elabora e informa semanalmente los resultados de la Vigilancia Epidemiológica Regional de la Campaña de Invierno, como parte de las acciones que permiten conocer la circulación de virus respiratorios y anticiparse a posibles escenarios en demanda de la red asistencial.



Durante la semana epidemiológica N°37, comprendida entre el 7 y 13 de septiembre, al Autoridad Sanitaria informó que la región mantiene una alta circulación de virus respiratorios, situación que requiere mantener medidas de prevención especialmente en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.



La Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, detalló que la positividad de virus respiratorios se mantiene elevada, pasando de un 57% la semana pasada a un 60% en los últimos días. “Actualmente, el virus que predomina es influenza A, seguido del virus sincicial respiratorio y en tercer lugar el rinovirus. Esto explica el aumento de casos de personas adultas y niños con cuadros virales que generan fiebre, dolores musculares y un marcado compromiso del estado general”, indicó la autoridad sanitaria.



Amarales destacó que, si bien la suspensión de clases durante el feriado puede contribuir a disminuir los contagios en el ámbito escolar, las celebraciones pueden implicar riesgos si no se mantienen las medidas de autocuidado. “Nuestro llamado es claro: si una persona está enferma, debe permanecer en reposo en su casa; utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas para evitar contagiar a otros. Además, es fundamental ventilar los espacios cerrados, no fumar ni usar cigarros electrónicos, que claramente los humos son letales y producen daño a la salud de las personas, evitar aglomeraciones y lavado de mano antes y después de cualquier acción, y sobre todo cuando estamos con muchas personas”.



La Seremi destacó que la prioridad es que todos puedan disfrutar de un 18 tranquilo, sin que niños o adultos mayores deban ser hospitalizados, y reiteró que el autocuidado es la principal herramienta de prevención.



En detalle respecto al informe epidemiológico, cabe señalar que predominan los casos de Influenza A (29%), seguidos por Virus Respiratorio Sincicial (24,5%), Rinovirus (17,4%), SARS-CoV-2 (8,4%), entre otros. El porcentaje de consultas de urgencia por causas respiratorias aumentó a 35,7% del total, con una alta carga en los menores de 4 años (53,3%) y niños de 5 a 14 años (46,7%).



La autoridad sanitaria subrayó que la comunidad debe estar atenta a los síntomas de mayor gravedad. En el caso de lactantes, se debe acudir de inmediato a un centro de salud si presentan dificultad para respirar, hundimiento del pecho, labios morados o rechazo de alimentos. En adultos mayores, signos como decaimiento extremo, falta de apetito, coloración azulada en labios o piel, tos con sangre o dificultad para respirar requieren consulta médica urgente. Recordó que la prevención también incluye la seguridad en el consumo de alcohol: “Si va a beber, no conduzca. El llamado es a celebrar con responsabilidad, cuidando tanto la salud propia como la de la comunidad”.



A su vez, la Directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yañez, expresó que “en estas nuevas Fiestas Patrias queremos invitar a la comunidad a hacer un buen uso de la red asistencial. Estamos funcionando a total capacidad, pero invitamos a la comunidad a hacer uso en primera instancia de los SAPU y los SARS en atención primaria. Estos son para urgencias no vitales, reservando las urgencias de los hospitales para aquellas que sí lo sean. También invitamos a la comunidad a consultar si tienen dudas de salud a través de nuestro teléfono Salud Responde, 600 360 7777 en caso de requerir alguna indicación”.



