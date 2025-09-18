Punta Arenas,
18 de septiembre de 2025

MUNICIPIO LLAMA A CUIDAR EL PARQUE CHABUNCO EN FIESTAS PATRIAS

Se reforzó la limpieza y se perfiló las principales vías del recinto para recibir a los visitantes. ​

PARQUE CHABUNCO (7)

La Municipalidad de Punta Arenas hizo un llamado a la comunidad a proteger el Parque Chabunco durante las celebraciones de Fiestas Patrias, destacando los trabajos preventivos realizados en el lugar y la importancia del cuidado del entorno natural.

El alcalde Claudio Radonich señaló que el recinto fue preparado para recibir a quienes deseen disfrutar al aire libre durante el fin de semana largo. "Al parecer tendremos buen tiempo, por eso invitamos a los vecinos a que, cuando vengan al parque, lo cuiden. Durante las últimas horas pasamos la máquina por las principales vías, que estaban con muchos hoyos y resultaban incómodas. También retiramos basura el día 13, como todos los lunes, y nuevamente ahora el 17 en la tarde, para que mañana todo parta desde cero, sin problemas", explicó.

La autoridad local recalcó que está prohibido encender fuego en el suelo debido al viento característico de la zona, y recordó que hay 50 fogones habilitados para uso seguro. "Hemos plantado más de mil árboles en la última temporada y queremos protegerlos. Lo más importante es la basura: nadie viene de mudanza al parque por unas horas, así que pedimos a los visitantes que lleven sus residuos de regreso a casa. El servicio de recolección no funcionará los días 18 y 19, por ser feriados irrenunciables, por lo que sugerimos guardar los desechos y disponerlos normalmente el día 20", puntualizó Radonich.

Por su parte, la directora de Gestión de Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, informó que se efectuó un trabajo de mantención en los accesos principales del área protegida. "Como medida preventiva, antes de las festividades realizamos un perfilaje simple en distintos sectores del Parque Chabunco. Nos enfocamos en las vías principales, para no dañar el ecosistema ni saturar otros espacios. El mantenimiento tomó dos días, considerando el traslado del equipo y la maquinaria. Invitamos a los vecinos a conducir con precaución y a tomar todas las medidas de autocuidado al circular por estas rutas internas", indicó.

El municipio reiteró que el Parque Chabunco es uno de los espacios recreativos más concurridos en estas fechas y pidió la colaboración de la ciudadanía para mantenerlo limpio y seguro. "Queremos que quienes lo visiten disfruten con respeto a la naturaleza, sin hacer fuego en lugares no autorizados, sin dejar basura y cuidando la flora y fauna que lo caracterizan", enfatizó Radonich.


logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
+56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
RadioPolar.com