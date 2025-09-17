ESTUDIANTES DE TURISMO DEL LICEO POLITÉCNICO EN NATALES DISFRUTARON DE JORNADA AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Estudiantes de 4° año medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, participaron de una jornada de educación ambiental en el Parque Nacional Torres del Paine organizada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes.





La jornada fue realizada para estudiantes de la especialidad de turismo del liceo técnico profesional y consistió en diversas charlas a cargo del equipo de CONAF en la provincia de Última Esperanza, así como también actividades al aire libre.





Tras la recepción a los estudiantes por parte del Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, Gersom Frías, se procedió a la primera charla de la jornada que trató sobre la biodiversidad existente en el Parque, la cual fue realizada por Catalina Valencia del área de Conservación.





Posteriormente, Camila Huisca y Karina Diaz, del equipo de prevención provincial, se refirieron a la prevención y mitigación de incendios forestales en áreas protegidas, concluyendo la jornada con un recorrido por el Sendero Misceláneos, el cual permitió conocer especies de la fauna y aspectos importantes en la normativa de buenas prácticas para actividades al aire libre.

