Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DE TURISMO DEL LICEO POLITÉCNICO EN NATALES DISFRUTARON DE JORNADA AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​La jornada fue realizada para estudiantes de la especialidad de turismo del liceo técnico profesional y consistió en diversas charlas a cargo del equipo de CONAF en la provincia de Última Esperanza, así como también actividades al aire libre.

Foto grupal en el PNTP

Estudiantes de 4° año medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, participaron de una jornada de educación ambiental en el Parque Nacional Torres del Paine organizada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes.


La jornada fue realizada para estudiantes de la especialidad de turismo del liceo técnico profesional y consistió en diversas charlas a cargo del equipo de CONAF en la provincia de Última Esperanza, así como también actividades al aire libre.


Tras la recepción a los estudiantes por parte  del Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, Gersom Frías, se procedió a la primera charla de la jornada que trató sobre la biodiversidad existente en el Parque, la cual fue realizada por Catalina Valencia del área de Conservación.


Posteriormente, Camila Huisca y Karina Diaz, del equipo de prevención provincial, se refirieron a la prevención y mitigación de incendios forestales en áreas protegidas, concluyendo la jornada  con un recorrido por el Sendero Misceláneos, el cual permitió conocer especies de la fauna y aspectos importantes en la normativa de buenas prácticas para actividades al aire libre.


“EL OTRO PLAN” SE DESPLIEGA EN NATALES PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN

MÁS Y MEJOR SEGURIDAD: GENDARMERÍA REFUERZA SU LABOR CON CIENTOS DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS GRACIAS AL GOBIERNO REGIONAL Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA

​Se trata del proyecto "Reposición y Adquisición de Equipos de Seguridad Gendarmería de Chile XII Región", financiado vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de M$660.017.

​Se trata del proyecto “Reposición y Adquisición de Equipos de Seguridad Gendarmería de Chile XII Región”, financiado vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de M$660.017.

ROTURA DE MATRIZ EN REGIMIENTO PUDETO AFECTA SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

ESTUDIANTES DE TURISMO DEL LICEO POLITÉCNICO EN NATALES DISFRUTARON DE JORNADA AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

FARMACIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO AUMENTÓ EN 12% SU PRODUCCIÓN RESPECTO DE AÑO ANTERIOR

LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DISFRUTÓ DE UN DÍA DE TRADICIONES EN HONOR A CHILE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

