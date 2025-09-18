Punta Arenas,
18 de septiembre de 2025

COMUNIDAD PUDETO - CERRO DE LA CRUZ DENUNCIA GRAVE AMENAZA: “EXIGIMOS FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA AL HUMEDAL URBANO PUDETO”

Vecinas y vecinos del sector advierten que, pese a sus reiteradas denuncias, las autoridades no han fiscalizado adecuadamente las faenas que provocaron la rotura de una matriz de agua potable, poniendo en riesgo este patrimonio biocultural. ​

ba344fb9-e728-40fe-937e-a8163767038a-large-standard-q100

Este miércoles, la comunidad de Pudeto-Cerro de la Cruz manifestó su profunda preocupación frente a los recientes trabajos de aplanamiento y movimiento de tierras que se realizan en sectores colindantes al Humedal Urbano Pudeto, situación que han abordado sostenidamente para su fiscalización con la Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Seremi de Bienes Nacionales, Municipalidad de Punta Arenas, y Aguas Magallanes, todas las cuales no han dado respuesta satisfactoria, y cuya última denuncia data hace solo dos días, el 15 de septiembre a la DGA.

El pasado 01 de septiembre, durante dichas faenas a cargo de personal militar, se produjo la rotura de una cañería de agua potable que generó inundaciones en parte de los sitios del sector, sin que hasta la fecha se conozca el nivel de afectación ocasionado al humedal. “Como comunidad organizada sostuvimos diversas reuniones para recopilar antecedentes, pero hoy, nuevamente, nos vemos enfrentados a una situación de suma gravedad: a pesar del uso de maquinaria especializada para la detección de tuberías, los trabajos realizados provocaron la rotura de una matriz principal de agua potable. Este hecho ha interrumpido el suministro a gran parte de la comunidad, generando serias molestias y perjuicios a vecinas y vecinos, además de una probable afectación al ecosistema que intentamos proteger como patrimonio biocultural de la ciudad de Punta Arenas”, declaró la organización comunitaria.

La comunidad se cuestionó la liviandad con que se han desarrollado estas faenas, sin adoptar las precauciones necesarias para evitar daños al entorno y a la vida cotidiana de las personas. Asimismo, planteó la urgencia de que se asuma con la debida responsabilidad la fragilidad del Humedal Urbano Pudeto, protegido por ley, y que las autoridades competentes ejerzan una fiscalización rigurosa y oportuna. A juicio de la comunidad, la ausencia de supervisión no solo ha derivado en un perjuicio directo a vecinas y vecinos, sino que también amenaza con comprometer de manera irreversible la laguna y su ecosistema.

