Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

CON TRADICIONAL ESQUINAZO, TRABAJADORES PETROLEROS DE MAGALLANES CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS

​El directorio del sindicato hizo llegar un fraternal saludo no solo a los trabajadores y trabajadoras de ENAP Magallanes, sino también al personal de empresas colaboradoras y a sus respectivas familias.

sintrab1

​En un ambiente cargado de emotividad, cuecas, pañuelos al viento y orgullo patrio, el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes dio el vamos anticipado a las celebraciones de Fiestas Patrias con un emotivo esquinazo realizado en su sede sindical, específicamente en el Salón “José Cote Maldonado Ojeda”. La actividad congregó a personal de la sede reforzando el sentido de pertenencia y camaradería que caracteriza a la estatal en la región más austral del país.

 
Uno de los momentos más significativos de la jornada lo protagonizó el conjunto folclórico Raíces del Sur, liderado por Pedro Maldonado Díaz, trabajador de Enap Magallanes con 43 años de servicio en el área de mantenimiento mecánico de perforaciones, quien se prepara para su próxima jubilación el próximo mes, motivo que lo lleno de orgullo el bailar en su sede sindical próximo a su retiro de la estatal. Su baile de las canciones clásicas del folclore chileno marcó el compás de los “pies de cueca” que desbordaron alegría y emotividad en los presentes.

 
Graciela Vásquez, presidenta del Sindicato de Trabajadores ENAP Magallanes, declaró: “Recibimos estas Fiestas Patrias con profunda gratitud por nuestra historia y nuestras tradiciones. Invitamos a celebrar de manera responsable, y extendemos un reconocimiento especial a nuestros socios y socias que en estas fechas, permanecen en faena para mantener operativa nuestra industria.”

 
Por su parte el tesorero de los petroleros magallánicos, Sergio Águila, señaló: “El llamado es claro: vivamos estas celebraciones con cuidado y respeto para evitar situaciones que lamentar. Nuestro compromiso es velar por el bienestar de todas y todos, dentro y fuera de los turnos.”

 
El directorio del sindicato hizo llegar un fraternal saludo no solo a los trabajadores y trabajadoras de ENAP Magallanes, sino también al personal de empresas colaboradoras y a sus respectivas familias. “Las Fiestas Patrias son un símbolo de unidad; queremos que este espíritu se refleje en cada hogar de la región”, enfatizaron.


rampasenap

ENAP FORTALECE LA CAPACITACIÓN LABORAL Y LA INCLUSIÓN CON LA ENTREGA DE RAMPAS ACCESIBLES EN PUNTA ARENAS Y CERRO SOMBRERO

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1
Jornada EPAUSTRAL - SEREMI Seguridad Pública (9)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

sintrab1

CON TRADICIONAL ESQUINAZO, TRABAJADORES PETROLEROS DE MAGALLANES CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS

CP 3

GRAN CONVOCATORIA EN LA COPA FIESTAS PATRIAS ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

CLAUDIO MAGALLANES_SERANTUR MAGALLANES 2

MÁS QUE EMPANADAS Y ANTICUCHOS: LA ALTERNATIVA CULINARIA QUE OFRECE LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile