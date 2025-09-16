UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL SE EXHIBEN EN PASO COSTERO POR PUNTA ARENAS

​Minutos después de las 18:00 horas, cuatro unidades operativas de la Escuadra Nacional —las fragatas “Williams” y “Prat”, la barcaza “Rancagua” y el petrolero “Araucano”— se desplegaron por el Estrecho de Magallanes, ofreciendo una particular postal que cautivó a los presentes que desafiaron las frías y ventosas condiciones de la jornada.

Desde distintos puntos de la ciudad, las imponentes siluetas grises fueron observadas mientras avanzaban en tránsito por el estrecho, marcando el inicio de su despliegue en territorio austral.



La presencia de las unidades de esta fuerza operativa forma parte de un despliegue orientado a fortalecer la presencia naval, apoyar a la comunidad, y desarrollar labores de fiscalización tanto en los canales interiores como en alta mar, contribuyendo a la conexión del país desde sus extremos.



Durante los próximos días, la Escuadra Nacional realizará operativos cívicos en la región y el 20 de septiembre se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en el Muelle Capitán Guillermos de ASMAR Magallanes en Punta Arenas, instancia en que la comunidad podrá conocer en detalle las capacidades y características del buque insignia de la Armada de Chile.







