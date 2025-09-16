Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL SE EXHIBEN EN PASO COSTERO POR PUNTA ARENAS

​Desde distintos puntos de la ciudad, las imponentes siluetas grises fueron observadas mientras avanzaban en tránsito por el estrecho, marcando el inicio de su despliegue en territorio austral.

desfilebuques1

​Minutos después de las 18:00 horas, cuatro unidades operativas de la Escuadra Nacional —las fragatas “Williams” y “Prat”, la barcaza “Rancagua” y el petrolero “Araucano”— se desplegaron por el Estrecho de Magallanes, ofreciendo una particular postal que cautivó a los presentes que desafiaron las frías y ventosas condiciones de la jornada.

Desde distintos puntos de la ciudad, las imponentes siluetas grises fueron observadas mientras avanzaban en tránsito por el estrecho, marcando el inicio de su despliegue en territorio austral.

La presencia de las unidades de esta fuerza operativa forma parte de un despliegue orientado a fortalecer la presencia naval, apoyar a la comunidad, y desarrollar labores de fiscalización tanto en los canales interiores como en alta mar, contribuyendo a la conexión del país desde sus extremos.

Durante los próximos días, la Escuadra Nacional realizará operativos cívicos en la región y el 20 de septiembre se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en el Muelle Capitán Guillermos de ASMAR Magallanes en Punta Arenas, instancia en que la comunidad podrá conocer en detalle las capacidades y características del buque insignia de la Armada de Chile.



brasilchileantartica

CHILE PRESENTA A BRASIL SUS AVANCES EN CONSTRUCCIÓN NAVAL Y GESTIÓN ANTÁRTICA EN DEFENSA EN REUNIÓN DE TRABAJO BILATERAL

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1
Jornada EPAUSTRAL - SEREMI Seguridad Pública (9)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

sintrab1

CON TRADICIONAL ESQUINAZO, TRABAJADORES PETROLEROS DE MAGALLANES CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS

CP 3

GRAN CONVOCATORIA EN LA COPA FIESTAS PATRIAS ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

CLAUDIO MAGALLANES_SERANTUR MAGALLANES 2

MÁS QUE EMPANADAS Y ANTICUCHOS: LA ALTERNATIVA CULINARIA QUE OFRECE LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

