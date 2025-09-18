Punta Arenas,
18 de septiembre de 2025

ARRANCA PROYECTO RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE USD $ 18 MILLONES

Condominio con 51 casas. ​

Condominio_España_Punta Arenas Altas Cumbres 1

El desarrollo es parte del plan de expansión de Inmobiliaria Altas Cumbres en Punta Arenas, que responde a la creciente demanda por condominios cerrados con acceso controlado.

Atendiendo al notable impulso y crecimiento que vive la capital regional, Inmobiliaria Altas Cumbres ha anunciado una inversión de USD $ 18 millones para desarrollar "Condominio España", un nuevo proyecto residencial de 51 casas ubicado en el centro de Punta Arenas.

"Esta iniciativa pretende dar respuesta a muchas personas que están buscando espacios amplios, acogedores y seguros para vivir", señala Diego Croquevielle, gerente General de Inmobiliaria Altas Cumbres. "Por eso elegimos el formato de condominio cerrado, con casas equipadas con altos estándares de eficiencia energética y revestimientos exteriores adaptados a las condiciones climáticas de Magallanes".

El ejecutivo destaca que Punta Arenas se está consolidando como un polo residencial con una gran proyección, impulsado por el crecimiento de la actividad económica de Magallanes y las futuras inversiones en la industria de energías renovables y la mejora de la infraestructura aeroportuaria.

En este contexto, este desarrollo busca satisfacer la actual demanda de quienes ya habitan o quieren vivir en Punta Arenas. “Nuestras viviendas han registrado históricamente una plusvalía promedio del 5% anual, lo que convierte a este proyecto en una gran oportunidad para quienes buscan proyectar su futuro en esta ciudad”, sostiene el gerente General de Inmobiliaria Altas Cumbres.

El proyecto está ubicado en la esquina de Av. España con calle José González, ofreciendo acceso rápido a transporte público y a las principales vías, cercano a un stripcenter, el mall Espacio Urbano, colegios y jardines infantiles.

El condominio considera áreas verdes cuidadosamente diseñadas, juegos infantiles y acceso controlado. Otra ventaja es que dispondrá de una infraestructura moderna con ductos soterrados para los servicios eléctricos, de gas y sanitarios.

Este condominio ofrece dos modelos de casas de dos pisos, con 3 dormitorios y 3 baños, desde los 96 m². Las viviendas destacan por su diseño con aislación térmica de alto estándar para ofrecer mayor eficiencia energética y confort interior, lo que se complementa con un sistema de calefacción central a través de radiadores con termostato. En el exterior, estarán equipadas con revestimiento de vinyl siding y teja asfáltica, materiales especialmente elegidos para resistir las condiciones climáticas de Punta Arenas.


Bori