Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

SELECCIÓN FEMENINA U13 DE PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El alcalde Claudio Radonich recibió a las seleccionadas que llevarán el nombre de la ciudad al campeonato nacional. ​

BB 1

Hasta el Edificio Consistorial de Punta Arenas llegaron la mañana de este miércoles las integrantes de la Selección Femenina U13, que clasificó al Campeonato Nacional de Básquetbol tras una destacada actuación en las eliminatorias regionales. El equipo está compuesto por 14 jugadoras provenientes de distintos clubes deportivos de la ciudad.

 

"Estas chicas son un verdadero orgullo para nuestra ciudad. Nos representarán a nivel nacional y merecen todo nuestro apoyo. Su talento, junto al esfuerzo de sus familias, nos recuerda el glorioso pasado del básquetbol en Punta Arenas, y hoy las mujeres están retomando ese legado", afirmó el alcalde Radonich.

 

Aunque la sede del torneo aún no está confirmada, se espera que se realice fuera de la región, entre los meses de febrero y marzo. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación con miras al campeonato nacional, bajo la dirección del entrenador Rody Twyman, quien destacó el potencial del grupo pese al corto tiempo de trabajo conjunto.

 

"Llevamos un mes entrenando; recién nos pudimos juntar. La idea era prepararnos para las eliminatorias con la Asociación de Última Esperanza. A pesar de que entrenamos poco y recién se están conociendo jugando juntas, la verdad es que es un muy buen equipo. Nos fue bastante bien, y ahora tenemos que seguir trabajando con miras al nacional", explicó Twyman.

 

La jugadora Dominga Rodríguez, una de las seleccionadas, expresó su entusiasmo por la instancia: "Me siento muy orgullosa del equipo. A pesar de haber entrenado poco, logramos ganar. Ahora estamos completas como equipo: somos catorce chicas y estamos listas".

 

Desde el ámbito familiar, Carla Águila, madre de una de las jugadoras, resaltó el esfuerzo de los apoderados por acompañar y sostener al equipo en este proceso: "Nosotras, como familias, estamos orgullosas y comprometidas. Hemos tenido que costear muchas cosas, pero seguimos apoyando a nuestras hijas en todo momento. Necesitan más entrenamiento, más apoyo, y ahí estaremos".

 

Además, el alcalde señaló que "estamos muy contentos y orgullosos de estar acá, junto con el concejal Germán Flores, para darles nuestro reconocimiento y también nuestro compromiso".

 

Finalmente, el jefe comunal hizo un llamado a fortalecer el respaldo al equipo, sumando a instituciones públicas y privadas: "Más allá de los discursos, hay que apoyar con recursos. Estas jóvenes representan el futuro del básquetbol magallánico, y necesitamos que más instituciones se sumen a este esfuerzo. Estoy seguro de que el Concejo Municipal colaborará activamente, junto con la Fundación de Deportes, para que ellas puedan llegar a su destino", concluyó Radonich.


_recalada_1_16-09

LA ESCUADRA NACIONAL RECALÓ EN PUNTA ARENAS REFORZANDO EL VÍNCULO HISTÓRICO Y ESTRATÉGICO CON MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Leer Más

Efemérides.


Efemérides.


26997d6c-8038-47c0-a55b-a53913fe9f46-large-standard-q100
nuestrospodcast
Rapido accionar de lanchas permitio evitar una tragedia

PATRULLA TERRESTRE DE LA POLICÍA MARÍTIMA COORDINÓ SALVAMENTO DE KAYAKISTA A LA DERIVA EN SECTOR DE CHABUNCO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
1758122465810-INDH Reuni__n con delegaci__n chilena ante Comit__ DESC (17 de septiembre)

DIRECTOR DEL INDH ASISTIÓ AL QUINTO EXAMEN DEL ESTADO DE CHILE ANTE COMITÉ ONU DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REALIZADO EN GINEBRA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
profe hyg

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ABORDAN LA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
comisarianatales

CARABINEROS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO EN ÚLTIMA ESPERANZA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250