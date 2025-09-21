SELECCIÓN FEMENINA U13 DE PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Hasta el Edificio Consistorial de Punta Arenas llegaron la mañana de este miércoles las integrantes de la Selección Femenina U13, que clasificó al Campeonato Nacional de Básquetbol tras una destacada actuación en las eliminatorias regionales. El equipo está compuesto por 14 jugadoras provenientes de distintos clubes deportivos de la ciudad.

"Estas chicas son un verdadero orgullo para nuestra ciudad. Nos representarán a nivel nacional y merecen todo nuestro apoyo. Su talento, junto al esfuerzo de sus familias, nos recuerda el glorioso pasado del básquetbol en Punta Arenas, y hoy las mujeres están retomando ese legado", afirmó el alcalde Radonich.

Aunque la sede del torneo aún no está confirmada, se espera que se realice fuera de la región, entre los meses de febrero y marzo. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación con miras al campeonato nacional, bajo la dirección del entrenador Rody Twyman, quien destacó el potencial del grupo pese al corto tiempo de trabajo conjunto.

"Llevamos un mes entrenando; recién nos pudimos juntar. La idea era prepararnos para las eliminatorias con la Asociación de Última Esperanza. A pesar de que entrenamos poco y recién se están conociendo jugando juntas, la verdad es que es un muy buen equipo. Nos fue bastante bien, y ahora tenemos que seguir trabajando con miras al nacional", explicó Twyman.

La jugadora Dominga Rodríguez, una de las seleccionadas, expresó su entusiasmo por la instancia: "Me siento muy orgullosa del equipo. A pesar de haber entrenado poco, logramos ganar. Ahora estamos completas como equipo: somos catorce chicas y estamos listas".

Desde el ámbito familiar, Carla Águila, madre de una de las jugadoras, resaltó el esfuerzo de los apoderados por acompañar y sostener al equipo en este proceso: "Nosotras, como familias, estamos orgullosas y comprometidas. Hemos tenido que costear muchas cosas, pero seguimos apoyando a nuestras hijas en todo momento. Necesitan más entrenamiento, más apoyo, y ahí estaremos".

Además, el alcalde señaló que "estamos muy contentos y orgullosos de estar acá, junto con el concejal Germán Flores, para darles nuestro reconocimiento y también nuestro compromiso".

Finalmente, el jefe comunal hizo un llamado a fortalecer el respaldo al equipo, sumando a instituciones públicas y privadas: "Más allá de los discursos, hay que apoyar con recursos. Estas jóvenes representan el futuro del básquetbol magallánico, y necesitamos que más instituciones se sumen a este esfuerzo. Estoy seguro de que el Concejo Municipal colaborará activamente, junto con la Fundación de Deportes, para que ellas puedan llegar a su destino", concluyó Radonich.



