Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

Realizó 338 fiscalizaciones en total; de ellas, 119 terminaron con multas y 213 trabajadores fueron enviados de vuelta a sus casas. ​

foto_0000000220250919181112

El mayor monto por infracciones se registró en la Región de O'Higgins, mientras que el mayor número de casos se vio en la zona oriente de la RM.

La Dirección del Trabajo (DT) comunicó este viernes que cursó multas por más de de 121 millones de pesos totales a recintos comerciales que no respetaron los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

En total, la DT realizó 338 fiscalizaciones a través de todas sus direcciones regionales. De ellos, 119 terminaron con multas y 213 trabajadores fueron enviados de vuelta a sus casas para respetar el derecho al descanso.

Los mayores montos de multas se dieron en la Región de O'Higgins (más de 22 millones de pesos), la zona oriente de la RM (17 millones), la zona poniente de la RM (15 millones) y la Región de Los Ríos (casi 13 millones), para acumular finalmente un total de 121.238.797 pesos por infracciones.

Respecto al número de casos, la mayor cantidad (35) se registró en la zona oriente de la RM. Además, se consignaron situaciones en Tarapacá (21), Valparaíso (20), Arica y Parinacota (19) y también en las demás regiones del país. Solo Aysén no registró sanciones de esta índole.

Al ser sorprendidos en sus empleos, el procedimiento indica que a los trabajadores se les suspende la jornada laboral inmediatamente y son enviados a sus hogares.

Periodista Digital: Cooperativa.cl


carcel interior

DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA Y DEL SERVICIO DE SALUD INFORMAN DE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA FORENSE HOSPITALARIA INTRAPENITENCIARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL TRABAJADOR RADIAL EN CHILE

Leer Más

Efemérides.


Efemérides.


26997d6c-8038-47c0-a55b-a53913fe9f46-large-standard-q100
nuestrospodcast
foto_0000000220250919181112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
foto_0000000220250919181112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ciencia y chocolate RAPAL

CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A CONOCER EL TRABAJO DE LOS PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
barrio18sept

"BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE" CONMEMORA 69 AÑOS: ACTO ECUMÉNICO EL 26 Y FIESTA COMUNITARIA EL 28 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.