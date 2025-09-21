DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

El mayor monto por infracciones se registró en la Región de O'Higgins, mientras que el mayor número de casos se vio en la zona oriente de la RM.

La Dirección del Trabajo (DT) comunicó este viernes que cursó multas por más de de 121 millones de pesos totales a recintos comerciales que no respetaron los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

En total, la DT realizó 338 fiscalizaciones a través de todas sus direcciones regionales. De ellos, 119 terminaron con multas y 213 trabajadores fueron enviados de vuelta a sus casas para respetar el derecho al descanso.

Los mayores montos de multas se dieron en la Región de O'Higgins (más de 22 millones de pesos), la zona oriente de la RM (17 millones), la zona poniente de la RM (15 millones) y la Región de Los Ríos (casi 13 millones), para acumular finalmente un total de 121.238.797 pesos por infracciones.

Respecto al número de casos, la mayor cantidad (35) se registró en la zona oriente de la RM. Además, se consignaron situaciones en Tarapacá (21), Valparaíso (20), Arica y Parinacota (19) y también en las demás regiones del país. Solo Aysén no registró sanciones de esta índole.

Al ser sorprendidos en sus empleos, el procedimiento indica que a los trabajadores se les suspende la jornada laboral inmediatamente y son enviados a sus hogares.

