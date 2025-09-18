ÍNDICE DE INVENTARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AUMENTÓ 3,2% EN JULIO DE 2025

En julio de 2025, el Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) presentó un aumento de 3,2%. De las 18 divisiones o agrupaciones de divisiones que componen el índice, 17 crecieron con respecto a junio de 2025. Dentro de las variaciones positivas, la división que más incidió fue fabricación de sustancias y productos químicos (división 20), con 0,553 puntos porcentuales (pp.), al aumentar sus existencias en 5,5%.

El Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu), en tanto, aumentó 2,3% respecto a junio, como consecuencia del alza de productos de la minería del cobre que aportó 3,092 pp. Por el contrario, insumos industriales incidió -0,744 pp. en la variación del índice.

Finalmente, el Índice de Inventarios del Comercio (IICom) registró un crecimiento de 2,1% con relación al mes anterior, debido al crecimiento de las tres divisiones que componen el índice, siendo comercio mayorista (división 46) la más incidente, con 1,119 pp.

Los resultados completos de los Índices de Inventarios de la Industria Manufacturera, Minería del Cobre y Comercio, correspondientes a julio de 2025 están disponibles en www.ine.gob.cl.

