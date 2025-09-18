Punta Arenas,
18 de septiembre de 2025

ÍNDICE DE INVENTARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AUMENTÓ 3,2% EN JULIO DE 2025

En igual período, los inventarios de la minería del cobre y del comercio aumentaron 2,3% y 2,1%, respectivamente. ​

portadaweb8d8bd17d2a904cf58811e31f63520e5b

En julio de 2025, el Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) presentó un aumento de 3,2%. De las 18 divisiones o agrupaciones de divisiones que componen el índice, 17 crecieron con respecto a junio de 2025. Dentro de las variaciones positivas, la división que más incidió fue fabricación de sustancias y productos químicos (división 20), con 0,553 puntos porcentuales (pp.), al aumentar sus existencias en 5,5%.

El Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu), en tanto, aumentó 2,3% respecto a junio, como consecuencia del alza de productos de la minería del cobre que aportó 3,092 pp. Por el contrario, insumos industriales incidió -0,744 pp. en la variación del índice.

Finalmente, el Índice de Inventarios del Comercio (IICom) registró un crecimiento de 2,1% con relación al mes anterior, debido al crecimiento de las tres divisiones que componen el índice, siendo comercio mayorista (división 46) la más incidente, con 1,119 pp.

Los resultados completos de los Índices de Inventarios de la Industria Manufacturera, Minería del Cobre y Comercio, correspondientes a julio de 2025 están disponibles en www.ine.gob.cl.


portadawebc1ded2687ce048f4a0d0bf14ae14ba45

ÍNDICES NOMINALES DE REMUNERACIONES Y DE COSTOS LABORALES REGISTRARON AUMENTOS INTERANUALES DE 7,5% Y 7,8% EN JUNIO DE 2025

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

Leer Más

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

fiestacriollapuq
alimentosseremisalud

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

fiestacriollapuq

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

