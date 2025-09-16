PREPÁRATE PARA EL ULTRA PAINE 2025: CONSEJOS DE DEPORTISTAS PARA LA CARRERA EN LA PATAGONIA

​El próximo sábado 27 de septiembre se correrá la undécima edición de Ultra Paine, con distancias de 5K, 14K, 21K, 35K y 50K, y una meta común en el sector de Villa Río Serrano, la competencia reunirá a más de 1.200 corredores de 31 países, todos atraídos por el desafío de enfrentar los senderos indomables de la Patagonia chilena.



Ultra Paine se caracteriza por su terreno variado y clima impredecible: corredores pueden enfrentar en un mismo tramo barro, nieve, roca, pastizales y viento extremo. Los tiempos de carrera oscilan desde poco más de 20 minutos en los 5K, hasta cerca de 7 horas en los 50K, dependiendo de las condiciones y la experiencia de cada participante. Todo ello convierte al evento en una cita imprescindible para la comunidad internacional del trail running.



Entre los atletas destacados que estarán en la largada se encuentra las chilenas Katherine Cañete y Sofía Cofré, ambas deportista de adidas Outdoor y referentes nacional del trail running. Por un lado, Sofía, con experiencia en circuitos nacionales y múltiples podios en diferentes carreras, se ha posicionado como una de las voces expertas en carreras de montaña con más expertis en distancias que van desde los 21K hasta los 35km.



La deportista comparte sus recomendaciones clave para quienes enfrentarán la ruta este 2025:



Preparación progresiva.

“Correr en la Patagonia es exigente y hermoso a la vez. El viento, el frío y los cambios de terreno hacen que ningún kilómetro sea igual a otro. Mi consejo es entrenar de forma progresiva, combinando cerros con largas distancias en terreno variado para que el cuerpo y la mente estén listos para todo”.



El calzado adecuado hace la diferencia.

“En Ultra Paine no hay espacio para improvisar con las zapatillas. Yo corro con la Adidas Agravic Speed Ultra , porque entregan la tracción necesaria en barro y roca con su suela Continental, y la amortiguación justa para proteger en descensos técnicos. Esa seguridad te permite disfrutar, no solo resistir”.



Estrategia mental.

“Es clave no pensar en la carrera como un todo, sino dividirla en tramos cortos. Yo me enfoco en llegar al próximo mirador o a la próxima curva. Así la cabeza se mantiene fresca y motivada”.



Ropa técnica y capas ligeras.

“La Patagonia cambia en minutos: puede salir el sol y, de repente, llover con viento. Siempre recomiendo primeras capas respirables, una chaqueta impermeable ligera como la Chaqueta Terrex Xperior 2.5 Layer Light Climaproof

y accesorios como buff y guantes. Son detalles que marcan la diferencia”.



Más allá de lo técnico, Sofía Cofré subraya que Ultra Paine es una experiencia única, “es un regalo poder correr en un lugar tan salvaje y hermoso. Más que una carrera, es un recordatorio de por qué corremos: para conectar con la naturaleza y con nosotros mismos”.



Ultra Paine 2025 volverá a reunir a la comunidad del trail running mundial en uno de los escenarios más espectaculares del planeta, consolidándose como la gran cita del running outdoor en el sur del mundo.



