REFLEXIONARON SOBRE “EL SELLO DEL PRESIDENTE ALLENDE EN MAGALLANES” EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, Baldovino Gómez Alba, comentó lo que fue la conferencia “El sello del Presidente Allende en Magallanes”.

La actividad se desarrolló el lunes 8 de septiembre, entre las 18:00 y las 19:30 horas, en la Sala de Conferencias del cuarto piso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Magallanes, con ingreso por el Auditorio Ernesto Livacic.

Durante el encuentro, la comunidad pudo reflexionar sobre la historia y el legado del expresidente Salvador Allende en la región austral, así como dialogar acerca de su vigencia en el presente y la construcción de futuro en Magallanes.

