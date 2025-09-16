SAG MAGALLANES REFUERZA ANÁLISIS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PREVIO A FIESTAS PATRIAS

Como cada año durante las Fiestas Patrias la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas como vinos, chichas y otras bebidas tradicionales se incrementa considerablemente, y para que estos productos lleguen a la mesa de las familias con la seguridad y calidad que corresponde, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) refuerza sus labores de fiscalización en torno a la Ley N° 18.455, que fija normas y regula materias relativas tanto a las bebidas alcohólicas, como a vinagres y alcoholes etílicos.

"Durante todo el año el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, a través de sus inspectores e inspectoras, realiza fiscalización en locales de expendio de alcoholes, verificando que los productos cuenten con la debida rotulación, origen legal y graduación alcohólica correcta", explica Graciela Arancibia Reyes, encargada regional de la unidad de protección agrícola, forestal y semillas de SAG Magallanes.

De esta manera, el Servicio busca prevenir la comercialización de bebidas que no cumplan con la normativa, y proteger la salud de la comunidad.

Por su parte, Patricia Rojas Rojas, encargada del laboratorio de química enológica de SAG Magallanes, señala que el laboratorio regional, junto con analizar muestras de todo el territorio magallánico, igualmente recibe productos de otras regiones como Aysén y Los Lagos. "La mayor parte de las muestras analizadas corresponden a procesos de fiscalización, sin embargo, también se realizan análisis de importación y solicitudes de análisis públicos, con el fin de asegurar la calidad, potabilidad y seguridad de los productos en el mercado."

Es así, como la labor desempeñada por el Laboratorio de Química Enológica resulta esencial para la protección de la salud pública, ya que contribuye a prevenir la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente, fortaleciendo la confianza de los consumidores respecto a la inocuidad y calidad de las bebidas alcohólicas disponibles en la región y en el país.

Finalmente, desde SAG Magallanes llamaron a la comunidad a celebrar con responsabilidad, prefiriendo bebidas compradas en locales establecidos y disfrutando de las Fiestas Patrias con autocuidado y moderación.

​

