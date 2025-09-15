DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO ENTREGA 150 CANASTAS DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES DE PORVENIR

​Durante el fin de semana, equipos de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego realizaron la entrega de 150 canastas de alimentos a personas mayores de la comuna de Porvenir, como parte de un esfuerzo por apoyar a los sectores más vulnerables previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.



Esta iniciativa se enmarca en la adjudicación del Fondo Social “Actividades Concurso de Vinculación con la Comunidad”, otorgado por el Gobierno Regional, y tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento social y económico a quienes más lo necesitan.



El delegado presidencial provincial, José Miguel Campos Prieto, que encabezó la entrega, señaló que “este proyecto fue diseñado con el propósito de brindar un apoyo concreto al sustento de las familias de Porvenir, especialmente personas mayores y beneficiarios de programas que ejecuta nuestra Delegación.”



La entrega de las canastas busca complementar la alimentación de las personas mayores, así como aportar al bienestar general de quienes forman parte de la red de apoyo comunitario gestionada por la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego.



“Me siento muy agradecida por esta ayuda, en estos tiempos yo creo que todos necesitamos, es un granito de arena que nos cae de arriba”, señaló Ester Queipul, una de las beneficiarias del Programa Centro Diurno Comunitario de Senama, que es ejecutado por la Delegación.



La distribución de esta ayuda social, se realizó a domicilio para algunos beneficiarios y también mediante el retiro de las canastas en distintos puntos de la comuna. Participaron funcionarios y funcionarias de la Delegación de Tierra del Fuego, de los Programas Senama: Cuidados Domiciliarios, Centro Diurno Comunitario, Comunidades que Cuidan y del SernamEG: Atención Inicial de las Violencias de Género.



Con esta acción, desde la institución gubernamental, se reafirma su compromiso con la comunidad fueguina, promoviendo iniciativas que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.



