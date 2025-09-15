Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO ENTREGA 150 CANASTAS DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES DE PORVENIR

​La entrega de las canastas busca complementar la alimentación de las personas mayores, así como aportar al bienestar general de quienes forman parte de la red de apoyo comunitario gestionada por la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego.

Canasta (5)

​Durante el fin de semana, equipos de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego realizaron la entrega de 150 canastas de alimentos a personas mayores de la comuna de Porvenir, como parte de un esfuerzo por apoyar a los sectores más vulnerables previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.

 
Esta iniciativa se enmarca en la adjudicación del Fondo Social “Actividades Concurso de Vinculación con la Comunidad”, otorgado por el Gobierno Regional, y tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento social y económico a quienes más lo necesitan.

 
El delegado presidencial provincial, José Miguel Campos Prieto, que encabezó la entrega, señaló que “este proyecto fue diseñado con el propósito de brindar un apoyo concreto al sustento de las familias de Porvenir, especialmente personas mayores y beneficiarios de programas que ejecuta nuestra Delegación.”

 
La entrega de las canastas busca complementar la alimentación de las personas mayores, así como aportar al bienestar general de quienes forman parte de la red de apoyo comunitario gestionada por la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego.

 
“Me siento muy agradecida por esta ayuda, en estos tiempos yo creo que todos necesitamos, es un granito de arena que nos cae de arriba”, señaló Ester Queipul, una de las beneficiarias del Programa Centro Diurno Comunitario de Senama, que es ejecutado por la Delegación.

 
La distribución de esta ayuda social, se realizó a domicilio para algunos beneficiarios y también mediante el retiro de las canastas en distintos puntos de la comuna. Participaron funcionarios y funcionarias de la Delegación de Tierra del Fuego, de los Programas Senama: Cuidados Domiciliarios, Centro Diurno Comunitario, Comunidades que Cuidan y del SernamEG: Atención Inicial de las Violencias de Género.

 
Con esta acción, desde la institución gubernamental, se reafirma su compromiso con la comunidad fueguina, promoviendo iniciativas que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

autoslocos1

CUARTA EDICIÓN DE LOS AUTOS LOCOS EN PORVENIR REUNIÓ A COMPETIDORES CHILENOS Y ARGENTINOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Leer Más

​Vecinos y vecinas del Barrio Robert Fitz Roy avanzan en la priorización de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio. De igual forma se trabaja en la identificación presupuestaria de otras iniciativas urbanas en el sector.

​Vecinos y vecinas del Barrio Robert Fitz Roy avanzan en la priorización de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio. De igual forma se trabaja en la identificación presupuestaria de otras iniciativas urbanas en el sector.

vecinosfitzroy
nuestrospodcast
MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
sagmagallanesaie

SAG MAGALLANES DESTACA POSITIVO BALANCE DE CHARLA SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
criteriancuesta

CRITERIA: JARA (29%) Y KAST (27%) MANTIENEN SUS APOYOS TRAS DEBATE, MIENTRAS QUE MATTHEI CAE 4 PUNTOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CHILE POR CHILE (2)

PRESIDENTE BORIC RECIBE A TRANSPORTISTAS Y ALCALDE RADONICH POR DEMANDA DE RUTA AUSTRAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250