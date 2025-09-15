Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC CRITICA RECORTE A GOBIERNOS REGIONALES Y EXIGE CRITERIOS CLAROS EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Buenos días región.

akusanovicglusevic

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, conversó sobre diversos temas de interés nacional y regional, entregando sus apreciaciones frente al debate presidencial, la discusión presupuestaria y los desafíos en materia de salud y educación en la región.

Respecto al reciente debate presidencial, el parlamentario fue crítico con el tono de la instancia, señalando que hubo “muchos ataques entre los distintos candidatos, no fue constructivo, todavía no se ponen los temas importantes que la gente quiere que cambien en el país, las contribuciones, impuesto específico, delincuencia, terrorismo en La Araucanía, inmigración, etc.”. Asimismo, destacó la participación de Johannes Kaiser, asegurando que “encuentro que no se fueron por temas puntuales pero el que mejor estuvo sólido y explicando fue Kaiser, un lenguaje claro a la ciudadanía, con temas claros”, agregando que “los debates buenos van a estar más cerca de las elecciones”.

En el plano regional, Kusanovic informó de su reciente reunión con la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, con quien revisó las prioridades para el presupuesto 2026. En la instancia, valoró la gestión de la autoridad y su equipo, resaltando los avances que permitirán agilizar la puesta en marcha de la unidad de diálisis en Porvenir, un proyecto esperado por la comunidad.

El senador también entregó un reconocimiento al profesor José Raúl Alvarado, en el marco del Día de la Educación Técnico-Profesional, destacando su trayectoria docente y el aporte realizado a la educación regional.

En otro ámbito, cuestionó el reciente ajuste presupuestario aplicado a los gobiernos regionales, subrayando que “debe aplicarse con equidad y transparencia”. A su juicio, la consolidación fiscal no puede recaer en las regiones y emplazó al Gobierno a priorizar la reducción de gastos en ministerios y programas ineficientes.

Finalmente, comentó la visita al Congreso del piloto e influencer Ethan Gou, quien tras su salida desde la Antártica agradeció las gestiones realizadas por los senadores Kusanovic y Chahuán, a través de la Comisión de Derechos Humanos, que permitieron agilizar su retorno.



seremiespecialistas

AVANZA COORDINACIÓN PARA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

OPERATIVO INTERSECTORIAL “18 SEGURO” REFUERZA FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

MAPA _NAVCOST

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

odebreto

“MAGALLANES TIENE EL POTENCIAL DE SER UN REFERENTE MUNDIAL EN SALMONICULTURA SUSTENTABLE”

Paola Valenzuela, Liset Hauffman, Carolina Núñez, Jessica Vásquez, Nicole Aránguiz, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Valentín Aguilera

EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI MAGALLANES ACREDITADAS COMO EXPERTAS 2 Y EXPERTAS 1 EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRIMAVERA (1)

SE INICIAN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA Y TIMAUKEL

