SAG MAGALLANES DESTACA POSITIVO BALANCE DE CHARLA SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

Con una alta convocatoria de propietarios/as y tenedores/as de caballos, además de representantes de clubes ecuestres, jineteadas, rodeos, carreras a la chilena y enduros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes realizó la charla informativa sobre Anemia Infecciosa Equina (AIE), encuentro que permitió reforzar la importancia de la prevención y del trabajo conjunto frente a la eventual llegada de esta enfermedad a la región.





Durante la actividad, desarrollada en el Edificio de los Servicios del Agro en Punta Arenas, se abordaron aspectos clave de la AIE, y se entregó información sobre medidas de prevención, el uso del Formulario de Movimiento Animal (FMA) y la Declaración de Existencia Animal (DEA), además de la importancia de la identificación de caballares mediante microchip como herramienta sanitaria y de trazabilidad.

​



La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, explicó "hemos convocado a los dueños y tenedores de caballos de Punta Arenas para participar en una charla informativa sobre la anemia infecciosa equina. Si bien esta enfermedad no está presente en nuestra región, sí se ha detectado en la zona centro-sur y más recientemente en Aysén, lo que refuerza la importancia de difundir información oportuna y preventiva. Con esta actividad buscamos dar a conocer el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero en materia de trazabilidad sanitaria, y al mismo tiempo fortalecer el trabajo conjunto con el municipio para abordar de manera integral la situación de los caballos en nuestra comuna."

​



La instancia posibilitó abordar los alcances de la reciente resolución regional que establece la obligatoriedad de identificar individualmente a todos los equinos mediante microchip y la implementación de un Programa Regional de Vigilancia Reforzada que contempla muestreos y controles adicionales, consolidando un sistema de trazabilidad y bioseguridad que fortalece la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias.

​



Carolina Opitz, médica veterinaria de práctica privada, comentó "Me parece súper interesante que haya salido esta resolución a nivel regional porque es una forma de prevenir o de tomar alguna medida ante la contingencia que tenemos como país y sobre todo porque ya tenemos casos cercanos en la región de Aysén, que obviamente nos colocan alerta acá en esta región y nosotros como médicos veterinarios que estamos ejerciendo en el lado privado, también es importante estar en conocimiento de esto, estar actualizado sobre la enfermedad para estar atentos a posibles casos que podrían aparecer y mantenernos en comunicación con el SAG."





Por su parte, Jorge Cárdenas, soy socio del Club de Rodeo de Punta Arenas y propietario de caballos, se refirió a la resolución indicando "va a ayudar mucho esta resolución para tener, digamos, un conteo de caballos y saber de quién es cada caballo. Entonces igual da un orden para toda la comunidad y tener los caballos identificados."

​



"Hay una enfermedad, hoy día, que hasta este instante no se encontraba en la zona, es que obviamente encontramos fundamental que para el trabajo que hace el SAG pueda contar como siempre ha sido con el apoyo del municipio que tal como lo indicado en otras oportunidades sostenidamente ha estado efectuando una trazabilidad de los ejemplares y una individualización de aquellos para que esto sirva de base a todos los antecedentes que el SAG eventualmente pudiese necesitar o recurrir a ellos", puntualizó José Luis Carreño Gálvez, médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas.

​



Por su parte, el coordinador regional de trazabilidad animal del SAG, Marcos Figueroa Vergara, indicó estar muy conforme con la amplia participación y con el interés demostrado por quienes participan del mundo ecuestre. Agregó que el encuentro permitió no solo difundir medidas técnicas, sino también fortalecer la conciencia sobre la responsabilidad compartida que tenemos todos los involucrados en el rubro para mantener el buen estatus sanitario de Magallanes.





Finalmente, desde el SAG Magallanes precisaron que estas acciones sanitarias, además de contribuir a la prevención de riesgos zoosanitarios, son un aporte relevante para avanzar en soluciones a la problemática de la presencia de caballos en la vía pública en Punta Arenas, reforzando la seguridad de la comunidad y el bienestar animal.

​

