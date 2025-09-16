Punta Arenas,
16 de septiembre de 2025

DEL ABIGEATO AL PLATO: CUANDO FALTA BIENESTAR, SOBRA EL RIESGO

Por Roberto Becerra O. Médico Veterinario, CEO de Welfcert y Fundador de Asociación Chilena de Bienestar Animal

Roberto Becerra

Señor Director:

 

En los últimos días hemos visto imágenes preocupantes: personas cazando palomas en plena vía pública en Santiago, e incluso rumores de que su carne estaría llegando a restaurantes. A ello se suma el abigeato, que cada septiembre vuelve a encender las alarmas sobre el sacrificio y consumo informal de animales.

 

Estos episodios no son anécdotas pintorescas, sino una advertencia. Cuando los alimentos llegan por vías no reguladas, no existe certeza sobre la inocuidad ni sobre el bienestar de los animales involucrados. En otras palabras, no sabemos qué comemos ni cómo fue producido.

 

En plena campaña presidencial, bien valdría que alguno de los candidatos incluyera en sus propuestas el fortalecimiento de las instituciones que regulan los alimentos, aumentando su capacidad fiscalizadora y técnica. Se trata de proteger la salud pública, pero también de asegurar que el trato hacia los animales cumpla con estándares de bienestar reconocidos internacionalmente.

 

Porque detrás de cada plato servido debería existir algo más que sabor: la tranquilidad de que la cadena productiva respeta la seguridad de las personas y la dignidad de los animales.

 

Atentamente,

Roberto Becerra O.

Médico Veterinario, CEO de Welfcert y Fundador de Asociación Chilena de Bienestar Animal


BIENESTAR Y MOVIMIENTO: LA PROPUESTA DE LA DANZARINA Y KINESIÓLOGA VALERIA GESELL EN 'BUENOS DÍAS REGIÓN'

OPERATIVO INTERSECTORIAL "18 SEGURO" REFUERZA FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

​En el desarrollo de la inspección, Carabineros detuvo a una persona por orden vigente y la Policía Marítima detectó un pequeño hallazgo de gramos brutos de cannabis.

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

odebreto

"MAGALLANES TIENE EL POTENCIAL DE SER UN REFERENTE MUNDIAL EN SALMONICULTURA SUSTENTABLE"

Paola Valenzuela, Liset Hauffman, Carolina Núñez, Jessica Vásquez, Nicole Aránguiz, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Valentín Aguilera

EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI MAGALLANES ACREDITADAS COMO EXPERTAS 2 Y EXPERTAS 1 EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRIMAVERA (1)

SE INICIAN LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA Y TIMAUKEL

