BIENESTAR Y MOVIMIENTO: LA PROPUESTA DE LA DANZARINA Y KINESIÓLOGA VALERIA GESELL EN ‘BUENOS DÍAS REGIÓN’

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la guía, danzarina y kinesióloga integrativa Valeria Gesell Montenegro compartió con la comunidad una mirada profunda sobre el rol del movimiento en la vida cotidiana.

Durante la conversación, Gesell explicó que la danza trasciende lo artístico para convertirse en un recurso terapéutico. El movimiento puede ser una herramienta de sanación, conexión y expresión, destacando que habitar el cuerpo permite liberar emociones y cuidar tanto el bienestar físico como el emocional.

En el espacio, la profesional también detalló cómo integra estas experiencias en su quehacer, invitando a las personas interesadas a conocer más sobre sus actividades a través de su cuenta de Instagram @dancerose_valegesell donde comparte información relacionada con danza, conciencia corporal y terapias complementarias.

La participación de Valeria Gesell Montenegro abrió un diálogo sobre la importancia de conectar con uno mismo mediante la danza, posicionándola no solo como arte, sino también como un camino hacia la sanación y el bienestar integral.





