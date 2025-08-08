Punta Arenas,
8 de agosto de 2025

FUNDACIÓN ELIGE EDUCAR Y SLEP MAGALLANES APOYAN A DOCENTES EN BIENESTAR Y SALUD MENTAL

​La iniciativa se enfoca principalmente en profesores y profesoras que están en los primeros años de ejercicio de la docencia y que a diario enfrentan el estrés y desafíos propios del trabajo en el aula.

slepsomosprofes

​De manera presencial en Puerto Natales y Punta Arenas, profesores y profesoras de la educación pública se sumaron a la iniciativa “Somos Profes, Somos Educadores” de la Fundación Elige Educar que busca contribuir al bienestar docente a través de acompañamiento y espacios de encuentro.

 
La iniciativa se enfoca principalmente en profesores y profesoras que están en los primeros años de ejercicio de la docencia y que a diario enfrentan el estrés y desafíos propios del trabajo en el aula.

 
El encargado de Formación de Desarrollo Profesional del SLEP Magallanes, Jesús Rivera, comentó que “hubo una muy buena asistencia, con más de 70 profesores inscritos que pudieron disfrutar de un espacio de autocuidado, de entretención y aprendizaje liderado por un muy buen equipo de Somos Profes, Somos Educadores que nos acompañó desde Santiago”.
Agregó que “la profesión docente es una labor estresante, muy dinámica en el día a día, y tener un espacio de contención y apoyo de pares es muy significativo”.

 
Una de las preocupaciones para el sistema educativo a nivel nacional es la deserción de los profesionales de la educación en los primeros años de trabajo, lo que aborda el Ministerio de Educación por medio de acompañamiento a los docentes más jóvenes.

 
“Este programa contribuye a ese acompañamiento para que nuestros docentes permanezcan en el sistema y cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar una labor que cada día es más compleja”, declaró el profesional del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
Los encuentros de “Somos Profes, Somos Educadores” se continuarán realizando durante el segundo semestre en formato virtual para profesores y profesoras de la educación pública de todos los niveles.

 
Los docentes que se quieran sumar a las actividades pueden hacerlo a través del formulario https://forms.office.com/r/P2vGE6vXcG

"HEMOS SIDO SUPER TRANSPARENTES CON LA SITUACIÓN; EN EL MINUTO UNO EN QUE SE NOS PONE LA INFORMACIÓN, SE DECIDE SOLICITAR SU RENUNCIA”: SEREMI DE GOBIERNO SOBRE LA SALIDA DEL TITULAR DE MINERÍA EN MAGALLANES

