FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

Este miércoles 17 de septiembre, desde las 19:00 hrs, Puerto Natales se prepara para vivir una fonda distinta: Fonda Puntales no es solo fiesta, es comunidad, música con raíz y resistencia sonora.

​



El evento se realizará en Bonitos Delivery (Tomás Rogers #26), transformando el espacio en un escenario cargado de folk, rock y blues. Las bandas Monse, Perro Malo y Té de Amapola encenderán la noche con sus sonidos únicos, mientras que Puntales, banda anfitriona y alma del encuentro, cerrará con un show intenso, simbólico y profundamente sureño.

​

Con el auspicio de Vinos Natales, se brindará por lo que somos y por lo que estamos construyendo juntos. Habrá concursos, sorpresas y momentos que quedarán grabados como una buena canción: con emoción y memoria.





Las entradas están disponibles en PortalTickets.cl a $5.000. Se recomienda adquirirlas con anticipación.

​



Fonda Puntales es una alternativa a lo de siempre. Es un acto de encuentro, una ceremonia sonora y el grito de una banda que transforma el escenario en comunidad. Porque aquí, el blues no se consume: se comparte.

​

