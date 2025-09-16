Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

16 de septiembre de 2025

FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

​El evento se realizará en Bonitos Delivery (Tomás Rogers #26), transformando el espacio en un escenario cargado de folk, rock y blues.

fondapuntales
Este miércoles 17 de septiembre, desde las 19:00 hrs, Puerto Natales se prepara para vivir una fonda distinta: Fonda Puntales no es solo fiesta, es comunidad, música con raíz y resistencia sonora.

El evento se realizará en Bonitos Delivery (Tomás Rogers #26), transformando el espacio en un escenario cargado de folk, rock y blues. Las bandas Monse, Perro Malo y Té de Amapola encenderán la noche con sus sonidos únicos, mientras que Puntales, banda anfitriona y alma del encuentro, cerrará con un show intenso, simbólico y profundamente sureño.
Con el auspicio de Vinos Natales, se brindará por lo que somos y por lo que estamos construyendo juntos. Habrá concursos, sorpresas y momentos que quedarán grabados como una buena canción: con emoción y memoria.

Las entradas están disponibles en PortalTickets.cl a $5.000. Se recomienda adquirirlas con anticipación.

Fonda Puntales es una alternativa a lo de siempre. Es un acto de encuentro, una ceremonia sonora y el grito de una banda que transforma el escenario en comunidad. Porque aquí, el blues no se consume: se comparte.


El Guardian (caratula) 2025

DORIANA DISCOS REVIVE UN CLÁSICO DE LA POESÍA SÓNICA MAGALLÁNICA: “PORTAS DRAUMAR”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS DEJÓ UN DETENIDO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DE DROGAS

Leer Más

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

operativoconductordrogas
nuestrospodcast
Ruta Social 3

6 MIL PRESTACIONES ENTREGARÁ LA NUEVA RUTA SOCIAL EN PUNTA ARENAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Ruta Social 3

6 MIL PRESTACIONES ENTREGARÁ LA NUEVA RUTA SOCIAL EN PUNTA ARENAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Canasta (5)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO ENTREGA 150 CANASTAS DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES DE PORVENIR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
imagen directora_contralora

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y CHILECOMPRA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROBIDAD EN COMPRAS PÚBLICAS MEDIANTE CRUCE DE DATOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas