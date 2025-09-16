16 de septiembre de 2025
FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES
El evento se realizará en Bonitos Delivery (Tomás Rogers #26), transformando el espacio en un escenario cargado de folk, rock y blues.
Este miércoles 17 de septiembre, desde las 19:00 hrs, Puerto Natales se prepara para vivir una fonda distinta: Fonda Puntales no es solo fiesta, es comunidad, música con raíz y resistencia sonora.
El evento se realizará en Bonitos Delivery (Tomás Rogers #26), transformando el espacio en un escenario cargado de folk, rock y blues. Las bandas Monse, Perro Malo y Té de Amapola encenderán la noche con sus sonidos únicos, mientras que Puntales, banda anfitriona y alma del encuentro, cerrará con un show intenso, simbólico y profundamente sureño.
Con el auspicio de Vinos Natales, se brindará por lo que somos y por lo que estamos construyendo juntos. Habrá concursos, sorpresas y momentos que quedarán grabados como una buena canción: con emoción y memoria.
Las entradas están disponibles en PortalTickets.cl a $5.000. Se recomienda adquirirlas con anticipación.
Fonda Puntales es una alternativa a lo de siempre. Es un acto de encuentro, una ceremonia sonora y el grito de una banda que transforma el escenario en comunidad. Porque aquí, el blues no se consume: se comparte.
