Punta Arenas,
22 de agosto de 2025

CANTAUTOR MAGALLÁNICO ENZO GÓMEZ PRESENTA "EXCESIVO"

Soy reportero - música.

enzogomez

El  Enzo Gómez lanza "Excesivo", una canción compuesta hace más de un año y que, tras mucho tiempo guardada, finalmente ve la luz. Nació como un poema escrito en Parque Las Heras, Buenos Aires, durante una tarde tranquila tomando una cerveza. Esa misma noche, un amigo la cantó y le dio el impulso para convertirla en canción.


Musicalmente, "Excesivo" está construida sobre cuatro acordes clásicos y un sonido trabajado con paciencia, donde lo más difícil fue encontrar la dirección adecuada. "No me deja 100% conforme, pero era necesario darle fin", comenta Enzo, quien no descarta revisitarla en el futuro.


El lanzamiento también es una oportunidad para destacar la escena musical de la región de Magallanes, con nombres como Retrovoltaje en Puerto Natales; Hamparte, Todas las Guerras Terminan en Invierno, Vórtice, Dorotea y La Pi3r en Punta Arenas; además de todos quienes se atreven a compartir algo de sí hacia la gente.


"Gracias por permitirme estar en sus oídos unos segundos", concluye Enzo.


Escuchá "Excesivo" aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-xNKy5nUiH8

Caratula SINGLE Eterno fugado 2025

'DOMNEA': EL NUEVO VIAJE MUSICAL DE CRISTIAN VLADILO TRAS 30 AÑOS DE HISTORIA CON MANTIZA

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

logobn (1)
