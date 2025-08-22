CANTAUTOR MAGALLÁNICO ENZO GÓMEZ PRESENTA "EXCESIVO"

El Enzo Gómez lanza "Excesivo", una canción compuesta hace más de un año y que, tras mucho tiempo guardada, finalmente ve la luz. Nació como un poema escrito en Parque Las Heras, Buenos Aires, durante una tarde tranquila tomando una cerveza. Esa misma noche, un amigo la cantó y le dio el impulso para convertirla en canción.



​Musicalmente, "Excesivo" está construida sobre cuatro acordes clásicos y un sonido trabajado con paciencia, donde lo más difícil fue encontrar la dirección adecuada. "No me deja 100% conforme, pero era necesario darle fin", comenta Enzo, quien no descarta revisitarla en el futuro.



​El lanzamiento también es una oportunidad para destacar la escena musical de la región de Magallanes, con nombres como Retrovoltaje en Puerto Natales; Hamparte, Todas las Guerras Terminan en Invierno, Vórtice, Dorotea y La Pi3r en Punta Arenas; además de todos quienes se atreven a compartir algo de sí hacia la gente.



​"Gracias por permitirme estar en sus oídos unos segundos", concluye Enzo.