Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA LA SEGUNDA VERSIÓN DEL TORNEO FEMENINO ASHELY WOMAN FEST PÁDEL

Vive Pádel

WhatsApp Image 2025-10-06 at 4

​Desde este miércoles 8 de octubre se vivirá toda la energía del Ashley Woman Fest Pádel, un torneo exclusivo para mujeres que celebra su segunda versión en el centro de pádel Viento Austral, en la ciudad de Punta Arenas. 

 El evento se extenderá durante cinco días: el miércoles, jueves y viernes con encuentros programados entre las 18:00 y 23:00 horas, mientras que el sábado se disputarán partidos durante toda la jornada, culminando el domingo con la esperada ceremonia de premiación. 

 La organizadora oficial del torneo, Alejandra Sánchez, destacó que el Ashley Woman Fest busca fomentar el deporte femenino, la vida sana y la camaradería entre las jugadoras de la región. Además, este encuentro se ha consolidado como un espacio para visibilizar el creciente interés de las mujeres magallánicas por el pádel, una disciplina que sigue sumando adeptas en el extremo sur del país. 

 El torneo promete jornadas de competencia, amistad y celebración del deporte, en un ambiente que combina energía, pasión y espíritu deportivo. 

Las y los interesados pueden seguir las novedades del Ashley Woman Fest Pádel a través de las redes sociales de Viento Austral Pádel y los canales locales que cubrirán el evento.



CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS RESPALDA GESTIÓN MUNICIPAL Y VALORÓ DISMINUCIÓN DE RECLAMOS POR CARRERAS CLANDESTINAS

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

drugmochila

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

