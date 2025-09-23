Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

MAGALLÁNICO NOMINADO A LOS PREMIOS CORDILLERA POR SU PODCAST DE TELESERIES Y TEATRO

​El periodista Jorge Sepúlveda lleva alrededor de 5 años con su espacio Reyes del Drama entrevistando a actores y actrices de nuestro país.

JORGE EN PODCAST

En un panorama cultural donde la cartelera teatral suele perder visibilidad frente a la saturación mediática, surge Reyes del Drama, un podcast que se ha convertido en un puente directo entre las audiencias y los protagonistas de las artes escénicas en Chile. La iniciativa es liderada por Jorge Sepúlveda, periodista y comunicador audiovisual nacido en Punta Arenas hace 37 años, quien junto a Patricio Reyes ha logrado instalar un espacio de conversación íntima con actores, actrices, directores y dramaturgos que hoy marcan pauta en el teatro nacional.

Un medio especializado y cercano

El proyecto nació con la idea de ofrecer algo más que entrevistas: Reyes del Drama se enfoca en humanizar los procesos creativos, visibilizar obras en cartelera y entregar coordenadas concretas (fechas, salas, ticketing) que convierten la difusión en asistencia real. "Nuestra misión es acercar al público al teatro desde una mirada periodística y a la vez accesible, mostrando los desafíos, anécdotas y motivaciones de quienes están detrás de escena", comenta Sepúlveda

Cada capítulo incluye entrevistas en profundidad y cápsulas teatrales que luego se difunden en redes sociales, ampliando su alcance en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Spotify.

El ecosistema de producción que sostiene Reyes del Drama proviene de My World Digital, un canal de streaming cultural con más de 700 capítulos producidos y otros 300 en colaboración con programas aliados, acumulando más de 1,5 millones de visualizaciones y 600.000 horas de reproducción

En este marco, Reyes del Drama ha logrado cubrir ya más de 370 obras teatrales a través de entrevistas y cápsulas audiovisuales, consolidándose como un medio digital de referencia para las artes escénicas.

El podcast cuenta con convenios con instituciones claves como la Red de Salas de Teatro Metropolitana, los Premios Carmen y la Corporación Nacional del Teatro Musical Chileno (CONATEMUCH), lo que fortalece su alcance y proyección dentro del circuito cultural chileno.

Además, con un público meta compuesto principalmente por personas de entre 25 y 55 años, interesadas en cultura y con hábitos digitales activos, el programa se ha convertido en un punto de encuentro entre creadores y espectadores, aportando a la formación de audiencias informadas y comprometidas.

Sobre Jorge Sepúlveda

Con experiencia en televisión en el área de entretenimiento, Jorge Sepúlveda ha consolidado su rol como entrevistador y curador de contenidos en Reyes del Drama. Ha trabajado por alrededor de 14 años en programas de televisión estelares como Fiebre de Baile, Talento Chileno, Espías del Amor, Festival de Viña entre otros. Actualmente se desempeña como periodista de comunicaciones en una destacada fundación. Su visión combina el rigor periodístico con la pasión por el teatro, logrando que cada episodio sea una ventana al mundo creativo de las artes dramáticas en Chile.

La Nominación en los Premios Cordillera

Los Premios Cordillera son un evento organizado por Página 7 que reconoce lo mejor de la televisión, música, humor, redes sociales y streaming en Chile, donde es el público quien elige a los ganadores a través de sus votos. Con 19 categorías y la participación masiva de los televidentes y usuarios de internet, estos premios destacan a los talentos y programas más relevantes del año. El público es quien decide quien gana a través de votos.

"Nos tomó por sorpresa, la verdad, primero pensamos que se habían equivocado. Estamos demasiado felices por esta nominación, ya nos sentimos ganadores con el solo hecho de estar entre grandes del streaming que admiramos como las Expertas en Nada, Amikas, Ciudad Creici. Sabemos que está difícil la competencia, pero agradecemos enormemente el cariño de toda la gente que ha votado y los actores que nos han apoyado", comenta Sepúlveda.

Con el objetivo de motivar a sus seguidores a votar, diversos actores y actrices han realizado videos apoyando el proyecto de Reyes del Drama, entre los que destacan Alfredo Castro, Amparo Noguera, Max Salgado, Francisco Reyes, Paloma Moreno, Elisa Zulueta, Mario Horton, entre otros.


DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

MUNICIPIO Y FISCALÍA REFUERZAN ACCIONES CONTRA CARRERAS CLANDESTINAS

​Se revisaron causas por vehículos incautados y se acordó continuar con el trabajo conjunto para aplicar sanciones ejemplares.

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

coregallardo

"ESTAMOS INVIRTIENDO CERCA DE 100 MILLONES POR CADA VIVIENDA”: CONSEJERA ROXANA GALLARDO CUESTIONA ALTOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MAGALLANES

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EGRESADA U. DE CHILE BUSCA TRIUNFAR EN PREMIO DE LA PRESTIGIOSA REVISTA NATURE

