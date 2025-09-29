Punta Arenas,
29 de septiembre de 2025

ORGULLO CHILENO: HOTEL LAS TORRES SE CONSAGRA COMO EL HOTEL ECOLÓGICO LÍDER DE SUDAMÉRICA EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS

​Reconocimiento destaca los avances en sostenibilidad en la propuesta de turismo impulsada por Las Torres Patagonia, destacando su compromiso con la reducción de su huella de carbono, gestión de residuos y acciones de conservación.

HOTEL-FACHADA-2025-6434 (5)

​Un nuevo hito para el turismo nacional conquistó esta semana Hotel Las Torres, icónico hotel ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine. La empresa familiar con más de 30 de experiencia en el rubro se alzó ganadora en la categoría del Hotel Ecológico Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2025, destacando sus esfuerzos de conservación al interior del parque, lo que la han convertido en una reserva natural y cultural.

Los reconocidos “Oscars del Turismo” destacaron la propuesta de la empresa familiar en entregar una propuesta de turismo sostenible, la que se ha potenciado durante los últimos años con la estrategia planteada por Las Torres Patagonia Conservancy, ONG fundada por la empresa para impulsar distintas iniciativas dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

Entre las iniciativas destacadas, Hotel Las Torres ha desarrollado un programa para elaborar un nuevo sendero que conecta con el Mirador Base Torres, bajo principios sostenibles que permiten la disminución de la erosión del suelo y con un diseño más inclusivo y con vistas panorámicas al Río Ascencio.

A solamente unos metros del hotel, la empresa ha impulsado una propuesta agrícola sostenible, la que permite la producción de alimentos libres de químicos y pesticidas y la gestión de residuos orgánicos para la conversión en compost para enriquecer el suelo.

Esto se complementa con la coordinación del restaurante y bar del hotel, donde se ha propuesto una estrategia de reducción de plásticos, reciclaje de aceites vegetales y restos de cerveza, producción de bio-materiales y reutilización de elementos de vidrio a través de la producción de eco-vasos.

El gerente general de Las Torres Patagonia, Josian Yaksic, valoró el reconocimiento e indicó que “este premio nos confirma que es posible ofrecer una propuesta de turismo de bajo impacto en la naturaleza. Nuestro trabajo seguirá avanzando para reforzar una operación turística con estos estándares, donde nos comprometemos a cuidar este lugar para las futuras generaciones y ofrecer una experiencia única a los visitantes de Torres del Paine. Este tipo de hitos nos indican que vamos en la dirección correcta".

Por su parte, el gerente comercial de la empresa, Juan López, sostuvo que “este premio es una señal de confianza en la propuesta que estamos desarrollando, alineada con un huésped cada vez más consciente del impacto que genera su viaje. Nuestra propuesta es seguir avanzando con responsabilidad y cuidando nuestro maravillo destino: el Parque Nacional Torres del Paine en Chile".

Hotel Las Torres inicia su nueva temporada en octubre próximo, donde será anfitrión del Adventure Travel World Summit, la cumbre mundial de turismo de aventura, donde podrá seguir comunicando sus esfuerzos para entregar una propuesta de turismo sostenible.

Para más información sobre los esfuerzos de Las Torres Patagonia, la empresa ha publicado recientemente su Reporte de Sostenibilidad, el que compila los resultados en detalle de cada una de sus iniciativas, el que está disponible en el siguiente link: https://lastorresconservancy.org/




“EL CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL POSICIONA A CHILE A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO CIENTÍFICO”: DIRECTORA NACIONAL DE ARQUITECTURA DIO CUENTA DE LOS AVANCES DEL HISTÓRICO PROYECTO

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

