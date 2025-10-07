Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE MAGALLANES CIERRAN CICLO DE TRABAJO 2025 CON MIRAS AL PLAN FORMATIVO 2026

​Durante los encuentros se abordaron temáticas clave como el marco legal de los SSR, procesos de fiscalización, puesta en operación de obras, mejoras técnicas y organizacionales, además de espacios de conversación centrados en las experiencias territoriales.

ssrmagallanes

​Con encuentros realizados en Punta Arenas el 23 de septiembre y su réplica en Puerto Natales el día 30, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) cerró el ciclo anual de capacitaciones 2025, con miras a planificar el trabajo formativo del año 2026.

 
Ambas jornadas reunieron a representantes de municipios que operan sistemas de agua rural, comités operadores, profesionales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), del Servicio de Salud y de la DOH, con el objetivo de revisar el estado de avance de la Ley 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, y proyectar nuevas acciones para fortalecer la gestión y calidad del agua potable en sectores rurales de la Región de Magallanes.

 
Durante los encuentros se abordaron temáticas clave como el marco legal de los SSR, procesos de fiscalización, puesta en operación de obras, mejoras técnicas y organizacionales, además de espacios de conversación centrados en las experiencias territoriales.

 
Para Saúl Ríos, subdirector regional de SSR de la DOH, la jornada fue clave para fortalecer el vínculo entre instituciones y territorios. “Estamos trabajando en conjunto con las municipalidades que están operando comités de agua potable rural para hacer una retroalimentación y saber cuáles son los problemas (...) La idea es hoy día terminar con un balance de estos cinco años de trabajo, pero además tener un plan de acción para resolver los problemas que enfrentan las comunas”, explicó.

 
En tanto, Teresita Montes, gestora comunitaria de SSR en la Región de Magallanes indico, “hoy se termina el ciclo de talleres de la subdirección con este encuentro anual de servicios sanitarios rurales en Puerto Natales. Ha sido un año con distintas capacitaciones en materia técnica, contable, organizacional con el tema de los proyectos y hoy día culmina con este encuentro (...) estamos muy contentos porque es un broche de oro para todas las actividades que se han desarrollado durante el año. Ahora sólo nos queda hacer el consejo consultivo regional para poder plantear el plan de capacitaciones 2026, que esperemos que sea igual de fructífero que lo que fue este año.”

 
Desde la experiencia de los comités, Katty Gaete, presidenta del Comité de Agua Potable Rural de Agua Fresca, destacó el valor práctico de estos espacios. “Estas instancias son súper buenas para nuestro comité (...) porque nosotros estamos aprendiendo de antes todas las técnicas, estamos preparando al operador, preparando el servicio de administración que va a tener el comité y nos sirven un montón. (...) En ese sentido llevamos harta ventaja”, añadió que en un futuro el sistema de agua potable de Agua Fresca va a beneficiar a más de 250 usuarios.

 
Con el cierre de esta jornada, la Subdirección de SSR prepara el siguiente paso, la conformación del Consejo Consultivo Regional, instancia clave para definir el Plan de Capacitaciones 2026, proyectando un nuevo ciclo de fortalecimiento para los servicios sanitarios rurales de la región. La experiencia vivida en Puerto Natales reafirma que el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos son herramientas fundamentales para ava

NUEVAS PRECIPITACIONES AZOTARÁN A AYSÉN Y MAGALLANES A PARTIR DE ESTE MARTES: LLEGARÁN CON VIENTO DE 100 KM/H

Foto4_Red_EPJA_EnfoqueDocente_Visitas_Herramientas_26

AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

