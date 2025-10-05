Punta Arenas,
5 de octubre de 2025

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO AUMENTARON 1,8% INTERANUALMENTE EN AGOSTO DE 2025

En igual período, la tarifa promedio diaria fue de $89.039 a nivel país, creciendo 6,1%. ​

hotel-arena-tychy-5

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 1.644.943 en agosto de 2025, lo que implicó un alza de 1,8% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (655.454), con una variación de 3,4%, seguida por la Región de Valparaíso (172.691), con una baja de 2,8% respecto a agosto de 2024.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 38,7%, contrayéndose 0,11 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (72,6%), seguida por la Región de Antofagasta (51,0%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $34.462, aumentando 5,8% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $89.039 a nivel país, creciendo 6,1% interanualmente.


INICIATIVA BUSCA REUNIR 500 VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


CONSEJOS CONSULTIVOS CONVOCARON A 20 NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS LAS COMUNAS DE MAGALLANES

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

AMIGO DE LA FAMILIA

COLEGIO DE PROFESORES SOLICITA A CANDIDATURAS PRESIDENCIALES ENVIAR SUS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN

REALIZAN DIÁLOGO INTERGENERACIONAL SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL EN ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

