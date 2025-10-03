RELEVAN PRIMERA CAPACITACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR EL CUIDADO DE PERSONAS

​En junio de 2024, el Presidente Gabriel Boric Font, encabezó la firma del Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, el cual reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita asegurarlo de manera universal y progresiva. En apoyo al desarrollo de esta política pública -actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado-, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, encabezó junto a su par de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, la actividad de lanzamiento del Curso Virtual “Derechos Sociales y Derecho al Cuidado”.



Esta nueva instancia de formación ciudadana por parte de la cartera de Justicia, que entrega una certificación por parte del Estado de Chile, se suma a otros esfuerzos de gobierno, buscando fortalecer el acceso al conocimiento y la conciencia de derechos en nuestra sociedad. Como tal, se enmarca en la formación en derechos humanos y el avance del Estado de Chile en la promoción, cumplimiento y garantía del derecho al cuidado, por medio del trabajo intersectorial comprometido en la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y su respectivo Plan.



Durante el lanzamiento, la Seremi de Justicia y DD.HH. Michelle Peutat, resaltó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como objetivo “la promoción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, y para esto, educar a la ciudadanía en estas materias. Este nuevo curso de varios ya disponibles a través de nuestras redes sociales y página web, entrega herramientas a la ciudadanía en torno al derecho al cuidado”.



La autoridad indicó que es importante que la comunidad reconozca la importancia de políticas públicas, como la creación de un nuevo Sistema Nacional de Cuidados, “y para ello también invitamos a toda la ciudadanía a poder acceder a este curso, a formarse, y obviamente también a difundir las distintas actividades que tenemos disponibles desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Agregó que para acceder al curso Derechos Sociales y Derecho al Cuidado, la ciudadanía debe inscribirse mediante Clave Única en la plataforma: https://formacionddhh.minjusticia.gob.cl/. La metodología es autoinstruccional, relacionando la teoría y la aplicación de contenidos a través de actividades formativas al final de cada módulo y se puede hacer durante todo el año



El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, agradeció la invitación de la SEREMÍA de Justicia para poder participar de estas capacitaciones para todas las personas cuidadoras. “Como Ministerio, estamos implementando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados "Chile Cuida, a través de la Agenda Social del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, porque queremos justamente visibilizar el problema hoy día que tiene Chile en materia de cuidados”.



Al respecto remarcó la importancia que la ciudadanía comprenda que el Registro Social de Hogares (RSH), aparte de contribuir a caracterizar socioeconómicamente a las familias, “es el único sistema que tenemos para que las personas pueden inscribirse como cuidadoras, calidad que hoy les permite contar con una credencial que las identifica para acceder a los servicios de Chile Cuida, como atención preferente en algunas instituciones del Estado y privadas, además de beneficios y descuentos en comercios”.



Entre las personas invitadas al evento, Ximena Jaramillo Gómez, presidenta de la Agrupación de Cuidadoras, Cuidadores y con Discapacidades Diferentes “Luchadoras Incansables”, que agrupa a 22 personas, valoró el haber sido invitada a esta instancia, “y que nos informen de cada adelanto hacia las cuidadoras, porque antes nosotras estábamos ahí todas cuidando, pero nadie nos conocía, nadie sabía de lo que pasábamos las personas (que) cuidamos a personas con discapacidades diferentes”. Destacó que el sábado espera compartir esta información a sus pares en una reunión con Prodemu, destacando también en la actualidad estar llegando cada vez a más instancias, en su condición de cuidadoras y emprendedoras: “Esto para mí es maravilloso, porque igual hemos salido con proyectos, estamos muy felices, este año hemos sido bendecidas como agrupación, a pesar que somos nuevas y que llevamos un año y tanto, pero tenemos muchos avances”.



Actualmente existen cerca de 220 mil personas cuidadoras inscritas en todo país, de las cuales 1.745 pertenecen a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



