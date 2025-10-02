EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

​Desde su implementación en la capital regional, el 22 de febrero de 2024, la Sección Centauro se ha convertido de la Prefectura de Magallanes se ha consolidado como una herramienta clave en la estrategia de seguridad, gracias a su despliegue permanente en los patrullajes preventivos y servicios focalizados en aquellos sectores donde se registra mayor incidencia delictual. Este grupo especializado desarrolla su labor bajo un enfoque georreferenciado, lo que permite concentrar los esfuerzos policiales en puntos críticos previamente identificados, aumentando la eficacia de los controles y la capacidad de respuesta ante hechos de mayor connotación social.







Los resultados de esta estrategia han sido evidentes, ya que solo en el pasado mes de septiembre, la Sección Centauro de la Prefectura de Magallanes concretó la detención de 46 personas, de las cuales 35 mantenían órdenes judiciales pendientes y 11 de ellas fueron sorprendidas en flagrancia cometiendo distintos tipos de ilícitos, que en comparaciónal mismo mes de 2024 se aprecia un aumento de 19 detenciones más. Estos números reflejan el compromiso institucional con la seguridad de la comunidad y reafirman la relevancia de la sección en el combate directo de los delitos que mayor impacto social, tales como robos, receptación, conducción en estado de ebriedad, lesiones, vulneración a la Ley 20.000 de drogas y estupefacientes; y en general a cualquier otro tipo de incivilidad que afecta la tranquilidad de los vecinos.







La presencia activa en las calles de Punta Arenas y sectores aledaños, junto con la constante coordinación con las distintas unidades operativas de Carabineros de Chile en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, ha buscado siempre y en todo momento aumentar la percepción de seguridad en la comunidad y dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. De esta manera la Sección centauro se proyecta como un refuerzo esencial en la labor preventiva y de control, aportando al objetivo institucional de disminuir la ocurrencia de delitos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta hermosa región austral.







Detalle de detenciones:







35 detenidos por órdenes de aprehensión vigente:





1 Orden por falsificación de instrumento público.



9 Orden por conducción en estado de ebriedad.



1 Orden contra la propiedad industrial.



1 Orden lesiones leves.



1 Orden por porte de arma blanca.



6 Órdenes por tráfico de drogas.



2 Órdenes por apropiación indebida.



2 Órdenes por contrabando a la ley de aduanas.



2 Órdenes por hurto simple.



4 Órdenes por lesiones menos graves.



2 Órdenes por amenazas simples.



1 Orden por robo con violencia.



2 Órdenes por usurpación en ejercicio de las funciones públicas.



1 Orden maltrato habitual.





11 detenidos por delitos en calidad de flagrancia:







2 Detenidos por oponerse a la acción de Carabineros y ocultación de identidad.



1 Detenido por amenazas simples.



1 Detenido por maltrato de obra a Carabinero de servicio.



1 Usurpación de identidad y porte de arma blanca.



2 Detenidos por conducción en estado de ebriedad.



2 Detenidos por quebrantamiento de condena, prohibición de conducir vehículos motorizados.



2 Detenidos por conducción sin licencia profesional.

