PASTORAL DEL INSTITUTO DON BOSCO INVITA A PARTICIPAR EN EL ORATORIO SALESIANO BARTOLOMÉ GARELLI TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LA CAPILLA CRISTO REDENTOR

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Constanza Álvarez, secretaria pastoral del Instituto Don Bosco y Pablo Ojeda, asesor CAS del mismo establecimiento entregaron detalles sobre el Oratorio Salesiano Bartolomé Garelli.

La actividad, organizada por el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) Don Bosco, se desarrollará todos los sábados de octubre y noviembre entre las 15:30 y las 17:30 horas, en los salones de la capilla Cristo Redentor, ubicada en la intersección de Club Hípico con Jorge Montt.

El oratorio busca abrir un espacio comunitario para niños, niñas y jóvenes, en línea con el espíritu salesiano que promueve la formación integral y la vida en comunidad. Tanto Ojeda como Álvarez resaltaron la importancia de esta iniciativa pastoral para fortalecer el encuentro, el servicio y la fraternidad entre los participantes.





​

