Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS CELEBRARÁ BENDICIÓN DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE DESDE LAS 16HRS

​La actividad se enmarca en la fiesta patronal y la novena bajo el lema “Francisco, peregrino de esperanza”.

sfranciscodeasis

​En el marco de la celebración de su santo patrono, la Comunidad San Francisco de Asís de la parroquia de Fátima está desarrollando su novena con el lema “Francisco, peregrino de esperanza”.

Dentro de las actividades programadas, el próximo sábado 4 de octubre a las 16:00 horas se realizará la tradicional bendición de mascotas en el frontis de la capilla ubicada en calle Alcalde Vicente Kusanovic Nº 834, población Carlos Ibáñez.

La ceremonia será presidida por Fray Eugenio Prado, fraile de la Orden de los Franciscanos Menores, quien ha llegado desde Ángol para acompañar a la comunidad franciscana de Magallanes en esta celebración.

Se invita a los vecinos a llevar a sus mascotas y participar de este signo de fe que promueve el cuidado de la naturaleza y la tenencia responsable de animales. Asimismo, se recibirán aportes en alimentos para apoyar la pastoral social de la parroquia.

MJF

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

