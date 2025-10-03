LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS CELEBRARÁ BENDICIÓN DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE DESDE LAS 16HRS

​En el marco de la celebración de su santo patrono, la Comunidad San Francisco de Asís de la parroquia de Fátima está desarrollando su novena con el lema “Francisco, peregrino de esperanza”.



Dentro de las actividades programadas, el próximo sábado 4 de octubre a las 16:00 horas se realizará la tradicional bendición de mascotas en el frontis de la capilla ubicada en calle Alcalde Vicente Kusanovic Nº 834, población Carlos Ibáñez.



La ceremonia será presidida por Fray Eugenio Prado, fraile de la Orden de los Franciscanos Menores, quien ha llegado desde Ángol para acompañar a la comunidad franciscana de Magallanes en esta celebración.



Se invita a los vecinos a llevar a sus mascotas y participar de este signo de fe que promueve el cuidado de la naturaleza y la tenencia responsable de animales. Asimismo, se recibirán aportes en alimentos para apoyar la pastoral social de la parroquia.

