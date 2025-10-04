4 de octubre de 2025
EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA MANIFIESTA CRÍTICA CIERTAS OBRAS DE LA HISTORIA DE MAGALLANES QUE SE HAN PUBLICADO
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
En el segundo bloque estuvo invitado el doctor en historia de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Alberto Harambour, escritor de muchos libros de la historia de Magallanes, quien tiene una mirada crítica hacia otros historiadores.
El programa se puede ver completo aquí
Noticias
Relacionadas
Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.
Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derech