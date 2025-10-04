LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 8,1% EN EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO DE 2025

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 8,1% durante el trimestre junio – agosto 2025 (JJA 2025), incrementándose 1,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor al presentado por la población ocupada (0,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 18,6%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 81,7% y 75,1%, decreciendo 0,2 pp. y 1,1 pp., en cada caso.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada extranjera fue influida por agricultura y pesca (18,6%) y alojamiento y servicio de comidas (2,4%); en tanto, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas privadas (5,8%).

Según nivel educacional, en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, recientemente actualizada por la ENE, la expansión de la población ocupada en doce meses (0,2%) fue incidida, principalmente, por las personas con educación superior (6,7%) y educación terciaria de ciclo corto (4,0%); mientras que el principal descenso se suscitó en educación primaria (-13,9%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,5%, con un retroceso de 1,9 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 33,4% y 26,2%, con variaciones de 1,2 pp. y -4,4 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 5,8%, incididas exclusivamente por los hombres (-13,5%).

