Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

MÁS SECTORES SE SUMAN A LA CANDIDATURA DE VERÓNICA AGUILAR EN MAGALLANES

​Valoró el presidente del PR en Magallanes, Rodolfo Cárdenas

2025-10-01 apoyo Veronica Aguilar

Un nuevo respaldo recibió la candidatura parlamentaria de Verónica Aguilar en la Región de Magallanes. El Partido Liberal confirmó públicamente su apoyo, sumándose al trabajo que viene desarrollando el Partido Radical, lo que refuerza la consolidación de un proyecto político amplio y representativo de la ciudadanía.

El presidente regional del Partido Radical en Magallanes, Rodolfo Cárdenas, valoró la incorporación de este nuevo sector al despliegue territorial que acompaña a Aguilar. "Hace un par de días aquí en Magallanes los equipos programáticos del Partido Liberal se han sumado al trabajo que lleva desplegado el Partido Radical en la región con el fin de apoyar la candidatura de nuestra candidata Verónica Aguilar al parlamento, representando fielmente los intereses y motivaciones de los habitantes de Magallanes", afirmó.

En esa línea, Cárdenas subrayó la amplitud del respaldo que se ha ido construyendo en torno a la candidatura. "Este trabajo colaborativo también permite establecer ejes temáticos en los que se han ido sumando diversos sectores de la ciudadanía, sectores sindicales, sociales y organizaciones de lo más diverso que existe en nuestro territorio, lo que ha permitido un despliegue territorial que se va a ir profundizando a medida que avanza el proceso electoral", señaló.

Finalmente, el dirigente Radical llamó a seguir ampliando este respaldo: "Agradecemos este apoyo y llamamos a todos y a todas a seguir sumándose al trabajo que emprende Verónica Aguilar para defender los intereses y las motivaciones de Magallanes. Estamos con ella y junto al Partido Liberal desarrollando un programa que permita fortalecer nuestra labor como magallánicos y el mayor bienestar de las familias que habitamos en este hermoso territorio".

ariquelmeducci

CANDIDATO A DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI CUESTIONA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y EMPLAZA A PARLAMENTARIOS POR CASO DE COLUSIÓN DE CENTOLLA

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

logobn (1)
