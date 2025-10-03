CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

​En el marco del inicio de la temporada de siembra en la Patagonia, la agrónoma y creadora de @agozarlahuerta, Pamela Arancibia, compartió una serie de recomendaciones para quienes se aventuran a cultivar en el sur austral.

Durante la conversación se puso énfasis en la importancia del diseño y la ubicación de las huertas frente a las condiciones propias de la región, como el viento y el frío. Además, Arancibia destacó el principio de cero excavación, una técnica que busca proteger el suelo y favorecer su salud a largo plazo.

La experta también entregó consejos prácticos sobre la preparación correcta de almácigos, el uso adecuado del compostaje, y advirtió acerca de los errores más comunes que suelen cometer los huerteros principiantes.

Con un enfoque en la sustentabilidad y el autoconsumo, Arancibia invitó a aprovechar la primavera como una oportunidad para transformar la huerta en una experiencia exitosa, responsable y en sintonía con el entorno natural de la Patagonia.







​

