Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de octubre de 2025

7 DE CADA 10 CHILENOS CREE QUE EL DINERO EN EFECTIVO DESAPARECERÁ EN EL FUTURO

Encuesta de Mercado Pago y Criteria. ​

Foto - Mercado Pago

En su 50° aniversario, el peso chileno enfrenta un nuevo desafío: la pérdida de protagonismo del efectivo frente a los medios de pago digitales. Según la encuesta, en el sur del país es donde más predomina el uso de dinero físico, seguido por el norte y la Región Metropolitana. Hace exactamente 50 años el peso chileno reemplazó al escudo y se convirtió en la moneda oficial del país. Desde entonces, ha sido testigo de crisis, modernización y transformaciones culturales que marcaron la economía nacional. En ese contexto, Mercado Pago en conjunto con Criteria, realizaron una encuesta que profundiza en la percepción, expectativas y hábitos de los chilenos respecto al uso del dinero físico y digital, con el fin de identificar tendencias en torno a los medios de pago del futuro y un inminente fin del uso de efectivo. “En Chile estamos viviendo un tránsito claro hacia el fin del efectivo: prácticamente la mitad de las personas reconoce que suele andar sin billetes y le da prioridad a medios de pagos digitales. Esta tendencia muestra un cambio cultural profundo en nuestra sociedad y como industria tenemos el gran desafío de acompañar a las personas en todo este proceso, construyendo confianza y visibilizando los beneficios de un ecosistema sin efectivo”, señala Matías Spagui, Director Senior de Mercado Pago. El sondeo arrojó resultados reveladores:

●     70% cree que en el futuro desaparecerá el efectivo: de ellos, un 44% proyecta que esto ocurrirá antes de 2040.

●     Los medios digitales ya son más importantes que el efectivo: 7 de cada 10 personas prioriza portar tarjetas frente a dinero físico, mientras que un 48% reconoce que suele andar sin efectivo.

●     El efectivo se usa cada vez menos: su utilización se concentra en compras pequeñas, transporte y lugares donde no hay conexión o no aceptan otros medios de pago.

●     Sobre los usos asociados al efectivo, en la zona norte destaca su preferencia para pagar transporte (micros, taxis y colectivos). Mientras que en la zona sur, la preferencia por el uso de efectivo se asocia para pagar en lugares donde no hay conexión o no aceptan otros medios. Y en la Región Metropolitana, en tanto, se usa principalmente para compras pequeñas en almacenes o ferias.

●     Sensaciones mixtas ante un mundo sin efectivo: un 39% declara sentir incertidumbre frente a esta posibilidad, un 17% indiferencia y un 16% optimismo.

La encuesta refleja que el futuro financiero del país ya se proyecta en clave digital: el 39% considera que el futuro de los pagos será desde un dispositivo electrónico (celular, reloj, pc, lentes); el 34% cree que los pagos serán principalmente biométricos (huella digital, iris, reconocimiento facial); 18% apunta a las tarjetas físicas (débito, crédito y prepago) y un 9% hace referencia a otros medios de pago.

Según datos del último informe de Sistemas de Pago del Banco Central, actualmente se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo cual representa un aumento de 18,4% con respecto al año anterior. La tarjeta de débito sigue siendo el medio de pago más utilizado, mientras que el uso de las tarjetas de prepago muestra un crecimiento acelerado, aumentando un 213% respecto del año anterior.

Para la medición se entrevistó a un total de 1.004 personas entre el 17 y el 23 de septiembre. La muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de entre 18 y 90 años, pertenecientes a los segmentos A, B, C1, C2, C3 y D en todas las regiones de Chile.


EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

BUQUES CHILENOS EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO: UNA HISTORIA POR SER ESCRITA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENCUENTRAN MOCHILA CON DROGA EN PATIO DE RECINTO EDUCACIONAL

Leer Más

Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


SP 1
nuestrospodcast
gracielavasquez

PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP DESTACA DECISIÓN GUBERNAMENTAL DE REVERTIR SUBSIDIO AL CABOTAJE Y ASEGURAR EL VALOR DEL COMBUSTIBLE PARA LA PATAGONIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Foto - Mercado Pago

7 DE CADA 10 CHILENOS CREE QUE EL DINERO EN EFECTIVO DESAPARECERÁ EN EL FUTURO

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MJF

PASTORAL DEL INSTITUTO DON BOSCO INVITA A PARTICIPAR EN EL ORATORIO SALESIANO BARTOLOMÉ GARELLI TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LA CAPILLA CRISTO REDENTOR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.