Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL LOGRA NUEVA SENTENCIA POR MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTA

​El Juzgado de Policía local sancionó al dueño de pitbull que causó muerte de mascota en antejardín, ordenando el pago de una multa de 10 UTM, además del cumplimiento estricto de medidas de seguridad reguladas en la Ley 21.020.

Una nueva sentencia favorable obtuvo el Departamento Jurídico Municipal esta semana, luego de que el Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas dictara resolución acogiendo la querella infraccional interpuesta por el municipio tras un grave incidente ocurrido el pasado 16 de abril. En dicha fecha, un perro de raza pitbull, que circulaba sin bozal ni arnés por la vía pública, atacó a un perro poodle que se encontraba dentro del antejardín de su vivienda, provocándole lesiones fatales.

El tribunal condenó al propietario del pitbull a una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $692.650, y ordenó el cumplimiento obligatorio de las medidas de seguridad contempladas en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

"Este es también un caso de maltrato animal, con un sufrimiento no solo para el perrito, sino también para sus dueños, que vieron cómo su perrito fallece por esta irresponsabilidad. Como municipalidad presentamos las acciones judiciales, y ha sido condenado el dueño de este perro con una multa. El perro agresor no tiene la culpa, quiero insistir en eso, el responsable es su dueño, que no utilizó el bozal obligatorio para esta raza peligrosa", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien agregó que el perro "está en nuestro canil a la espera de la resolución final del tribunal. Pero este es un mensaje claro, aunque insisto en que las normas no siempre se tramitan con la rapidez que quisiéramos".

El jefe comunal también valoró el trabajo realizado por Tenencia Responsable y Jurídico: "Quiero destacar el gran trabajo de la Dirección Jurídica de la municipalidad, que en innumerables causas ha presentado querellas y acciones ante los Juzgados de Policía Local. Su labor ha sido fundamental para que las normas comiencen a respetarse".

Por su parte, la abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica, Nicolle Garrido, detalló las gestiones realizadas por el municipio: "Los hechos ocurrieron el 16 de abril, pero luego de realizar diversas diligencias por parte del Departamento de Tenencia Responsable, se constató que el dueño del pitbull no contaba con la documentación exigida para la tenencia de este tipo de animales. Por ello, el 15 de mayo presentamos una querella por infracción a la Ley sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía".

Además, explicó que, para poder recuperar a su perro, actualmente bajo resguardo del Canil Municipal, el propietario deberá cumplir con todas las exigencias del artículo 17 del reglamento de la ley, que incluyen: "El uso de correa, arnés de sujeción y bozal al momento de salir del domicilio, además de cumplir con actividades formativas, como charlas obligatorias, y mantener al animal bajo resguardo seguro, con una reja perimetral que impida el acceso a la vía pública", detalló Garrido.

La sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, y el propietario dispone de un plazo legal de cinco días hábiles para apelar. No obstante, el municipio aseguró que realizará un seguimiento riguroso para verificar el cumplimiento íntegro de las medidas ordenadas por el tribunal.


