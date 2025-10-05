CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

En el marco de tareas interagenciales, durante el mes de agosto se realizaron distintas capacitaciones al personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que se desempeñará como Jefe de Brigadas y Jefe de Cuadrillas en operaciones de control de incendios forestales en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

La actividad es parte de la colaboración que realiza la Armada de Chile de manera interagencial, en donde se les realizó una capacitación en torno a conceptos y procesos meteorológicos y como estos van afectando las operaciones de control y liquidación de incendios forestales, esto considerando antecedentes fundamentales de la química del fuego y como los factores del ambiente van influyendo en el despliegue de las operaciones.

El Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas capacitó a los Jefes de Brigada y Cuadrillas de la temporada 2025-2026, en donde el Sargento Primero Meteorólogo Miguel Pulgar y los meteorólogos Ismael Escobar y Claudia Pincheira, explicaron principios básicos de la meteorología, procesos que se generan en la atmósfera, variantes locales y formas de trabajo que se desarrollan a lo largo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, de esta manera contribuyendo a la instrucción y capacitación del personal de CONAF que se desempeñará en terreno en operaciones de incendios forestales.

De igual manera, el Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 “Cochrane” realizó una capacitación en torno a navegación en botes neumáticos, conociendo los participantes las medidas de seguridad y precauciones para su eventual despliegue en zonas costeras, así como consideraciones de transporte de equipo y personal.

Jaime Haro Smith, asistente de operaciones del departamento de incendios forestales de CONAF, comentó que “estos días hemos estado trabajando en conjunto con la Armada de Chile en un proceso de capacitación nuestros mandos, estamos muy contentos y agradecidos por este trabajo en conjunto el cual es objetivo de la función pública”, afirmando que “hemos recibido capacitación en temas básicos de meteorología, también en transporte en botes zodiac por el Estrecho de Magallanes, siendo estas experiencias que suman a nuestros combatientes, jefes de cuadrilla y brigada, para aplicarlos al momento de liderar un equipo de trabajo”.

La Armada de Chile, mediante su área de misión de Emergencias y Protección Civil, mantiene servidores navales capacitados para la conformación de Brigadas de Incendios Forestales (BRIFAR), las cuales operan en conjunto con CONAF en operaciones de control y liquidación de incendios forestales como lo ha sido en los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine y en Tierra del Fuego durante los últimos años, de igual manera en la región de Magallanes y Antártica Chilena se han realizado desplazamientos de brigadistas forestales y equipos a zonas aisladas de difícil acceso por medio de Unidades Marítimas, reafirmando de esta manera un trabajo interagencial que contribuye a la protección del medio ambiente y a las seguras operaciones complejas en combates de incendios forestales.



